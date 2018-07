Fortschritt braucht bloß Vernunft

Das EuGH-Urteil spiele den Monopolisten in die Hände: »Wenn Crispr-Produkte so streng reguliert werden wie GVO, kostet es ähnlich viel, eine neue Sorte auf den Markt zu bringen: rund 13 Jahre und 136 Millionen Dollar. Start-ups und kleine Saatgutfirmen werden sich das nicht leisten können.« Noch ein Vernunft-Argument.

Crispr unreguliert, hätten die Kleinen eine Chance: »Denn das Verfahren ist betörend einfach, schnell und billig. In China und den USA wird man sich dieser Innovation eifrig bedienen; in Europa fällt der Aufbruch der klugen Biologen nun aus.« Ein Vernunft-Argument nach dem anderen.

Nicht der immer länger haltbare Apfel, der Antimatschpfirsich, der Vitaminreis stünden im Vordergrund, sondern trockenresistente Pflanzen, die Extremwetter überstehen. Crispr verspreche die geringsten Nebenwirkungen, seit der Mensch Pflanzen züchtet, wäre den Versuch wert, »Obst, Gemüse und Getreide zu erschaffen, die dem Klimawandel trotzen«. Auch das ein Vernunft-Argument, denn das Normale am Klima ist seit Weltenbeginn sein Wandel – noch dazu in den verschiedenen Teilen der Welt auch noch unterschiedlich, so dass es gar kein „Weltklima” geben kann.

Mit dem letzten Satz fädelt Rafaela von Bredow gerade noch rechtzeitig in die Ökoreligion ein, wenn sie den Klimawandel den »wohl größten Pfusch des Menschen an der Schöpfung« nennt. Dass der Mensch Klimawandel maßgeblich verursacht, ist die gleiche Hybris, wie zu glauben, Politik könne eine Weltklimaordnung erlassen. Aber einfach mal über diese captatio benevolentiae hinweggesehen. Das Plädoyer, Gentechnik nicht in Bausch und Bogen abzutun wie Seehofer, sondern nach Erfolg versprechenden Methoden zu forschen, ist ein Lichtblick im fortschrittsfeindlich gewordenen Deutschland.

Dabei wäre es doch recht simpel, bei der Energieerzeugung nach dem für die Versorgung sichersten Mix zu suchen, statt alle paar Jahrzehnte parteipolitisch (!) über technische (!) Lösungen zu entscheiden und zugleich alle anderen auszuschließen: Damals die Sozialdemokraten für die Kernkraft, heute die Grünen für Wind und Sonne. In beiden Fällen siegten Interessen und Ideologie über Vernunft. Es ist Zeit, der Vernunft Platz zu machen.

Beim Umgang des Menschen mit Pflanzen und Tieren geht es gar nicht um das Pro oder Kontra zu Gentechnik, sondern das zu alter oder neuer Gentechnik. Ich plädiere wie bei der Energie für den nach dem jeweils technischen Stand günstigsten Mix. Was ich mit alter Gentechnik meine? Wie unsere Vorfahren über Jahrhunderte bestimmte Eigenschaften von Pflanzen und Tieren in der Zucht durch Auswahl verstärkten und ihre Nachfahren heute, war und ist nichts anderes als Gentechnik, deren Einsatz und Wirkung lange dauert.

Aber es wäre nicht zum ersten mal, wenn Generationen auf dem falschen Weg von neuen Generationen auf einem besseren, weil vernünftigen, wieder korrigiert werden.

Im Gegensatz zum Leitartikel von Bredow geht es in der schwarzrotgrünen Welt weiter so zu: