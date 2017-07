Die neue Ausgabe Tichys Einblick 08/2017 ist da

"Schwarz gekleidete Kriminelle" ... sagt DER SPIEGEL nun statt "Aktivisten". Spiegel-Text: "In der Nacht zu Freitag brennen zahlreiche Autos, Pflastersteine fliegen in Schaufenster, Böller explodieren. Auf der noblen Elbchaussee, wo die Krawalltrupps am Morgen wüten, reagieren die Menschen geschockt. 'Es war schlimm, es war wie im Krieg", sagt eine Anwohnerin.'" Sprachänderung: Sind "Linke" gewalttätig, nennen Linke sie "Kriminelle".