Baerbock über Habeck: „Hühner, Schweine, Kühe melken“

Da saßen sie vor der Kamera des Norddeutschen Rundfunks, die beiden Parteivorsitzenden der Grünen, und damals, im November 2020 war noch nicht geklärt, dass Annalena Baerbock und nicht Robert Habeck Kanzlerkandidat sein würde. Zumindest nicht offiziell. Denn wenn man sich eine Szene des Interviews am Schluss einer 45-Minuten-langen NDR-Doku nun im Nachhinein anschaut, scheint die Hackordnung zwischen beiden doch schon damals geklärt gewesen zu sein.

Da sagt Baerbock nämlich: „In manchen Dingen sind wir sehr anders. Und da gibt’s natürlich Themen. Vom Hause her kommt er“ – sie macht eine wegwerfende Handbewegung gegen den neben ihr still schmunzelnden Habeck – „Hühner, Schweine, ich weiß nicht, was haste?, Kühe melken. Ich komm eher aus’m Völkerrecht, ja, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel. Und das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir’n Ding … das wär doch blöd, wenn wir genau beide sagen: Ich bin aber Völkerrechtsexperte, oder: Ich bin aber Landwirtschaftsexperte. Ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer dieses Themenfeld jetzt besetzen darf.“ Schnitt, Habeck sagt nichts, kein Hinweis darauf, dass er im Gegensatz zu Baerbock immerhin einen unbezweifelbaren Studienabschluss nicht etwa in Landwirtschaft, sondern in Germanistik und sogar einen Doktortitel vorzuweisen hat. Kein Hinweis darauf, dass er im Gegensatz zu Baerbock Erfahrung als Landesminister hat, dass er zuvor nicht Kühe gemolken, sondern mehrere Romane geschrieben hat. Nein, Habeck schmunzelt einfach.

Die Macher der Doku und Habeck scheinen sich einig gewesen zu sein, dass Baerbock als Siegerin und er selbst als netter Verlierer vom Platz gehen würde. Welcher künftige Bundeskanzler würde es schon zulassen, sich dabei filmen zu lassen, wie er vor einem Interview sein Hemd auf dem Boden ausbreitet, um es auf den Knien rutschend selbst zu bügeln? Und der dann auch noch bübisch lächelnd sagt, er wüsste niemanden, den er darum bitten könnte.