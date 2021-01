Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Lesen Sie auch:

Wir haben uns daran gewöhnt, vernetzt zu leben, per sozialer Medien und Messengerdienst zu kommunizieren, unsere Hochzeits- oder Urlaubsfotos zu speichern, auf die verlockenden Angebote einzugehen, Daten in der Cloud zu speichern. Achim Winter und Roland Tichy diskutieren die Gefahren, die damit verbunden sind: Auf Knopfdruck kann alles futsch sein, Widerspruch zwecklos. Allerdings: Es gibt auch mögliche Auswege. Am Horizont entstehen zahlreiche neue Dienstleister.