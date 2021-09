„Allzeit bereit“

Das Qual*itätsmedium „ARD-Tagesschau“ veröffentlicht folgende Schlagzeile (19.9.2021): „Italien: Größere Impfbereitschaft nach Ausweitung der Corona-Pass-Pflicht“. Dabei wird im Artikel beschrieben, dass ohne den Corona-Pass in Italien bis hin zum Arbeitsplatz nicht mehr viel gehe.

Durch diese Tagesschau-Ausdrucksweise wird mir ganz neu verständlich, was „Bereitschaft“ bedeutet:

„DDR: Größere Bereitschaft, im Land zu bleiben, nach dem Mauerbau“.

„China: Größere Bereitschaft, die kommunistische Partei zu wählen, nach dem Abhandenkommen aller anderen Parteien“.

„BRD: Größere Bereitschaft von Langzeitarbeitslosen, nicht in den Urlaub zu fahren.“

„Karl der Große: Größere Bereitschaft der Sachsen, sich taufen zu lassen, nach expemplarischer Vorführung gesundheitsbeeinflussender Maßnahmen für Ungetaufte“.

„Berlin: Größere Bereitschaft, höhere Mieten zu akzeptieren, bei leergefegtem Wohnungsmarkt.“

„Sizilien: Größere Bereitschaft, Schutzgelder zu spenden, nachdem einige Restaurants dem Feuer anheimfielen“.

„Köln: Größere Bereitschaft, die GEZ-Demokratieabgabe zu bezahlen, nach dem verbindlichen Angebot einer Zwangs-Pfändung“.

„Stammheim: Größere Bereitschaft, im Gefängnis zu bleiben, nach Anlegen von Hand- und Fußfesseln“.

„Flensburg: Größere Bereitschaft, das Auto nicht zu nutzen, nach der Abnahme des Führerscheins“.

„Bad Salzuflen: Größere Bereitschaft, auf Toilette zu gehen, nach der Einnahme von Abführmitteln“.

Mit diesem Tagesschau-Wording von „Bereitschaft“ verstehe ich jetzt endlich den Wahlslogan der Grünen: „Bereit, weil ihr es seid“.

Ich befürchte, wir müssen in Zukunft zu manchem bereit sein. Sicherlich alles nur im Namen der Freiheit. Neusprech macht’s möglich.

Ich wünsche Ihnen einen nicht allzu schmerzhaften Wahlsonntag!

Die Bibel in Jakobus 3,4-5: „Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an.“