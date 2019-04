Blackbox KW 14 – Der Stenz ist da (frei nach Tucholsky)

’Willkommen, schöner Jüngling! Du Wonne der Natur! Mit deinem Blumenkörbchen Willkommen auf der Flur!‘ summte Dr. Angela Dorothea Merkel auf den Fluren des Kanzleramts vor sich hin.

♦ Ja, sie kennt ihren Schiller noch, und gleich würde es frei nach Tucholsky heißen ‘Der Stenz ist da!‘ Ach, nein, nicht der Stenz, der Lenz! Jedenfalls aber der Obama. Sie hatte 75 Minuten mit Barack gebucht, und sie würde jede Minute auskosten. War ja auch teuer genug! Obama würde ihre Frisur loben und ihren neuen Hosenanzug, ihre weitsichtige Politik. Da könnte sogar der Emmanuel noch einiges lernen! Barack hatte tags zuvor in Köln Kasse gemacht, ein Stündchen darüber Auskunft gegeben, wie toll er ist, dann Abendessen pro Person, inklusive Selfie, für 5.000 Euro – endlich hat er auch den Witz verstanden: „Germoney“, zu komisch.

♦ Seitdem Donald Trump immer so frech zu ihnen war und etwa auf Einhaltung von Verträgen oder fairen Zöllen besteht, haben sich Schonklod Juncker und Donald Tusk neue Freunde in China gesucht und wollen nächste Woche großartige Abkommen unterzeichnen. Es gibt nur noch ein paar letzte klitzekleine Unstimmigkeiten, etwa die Benachteiligung ausländischer Unternehmen gegenüber chinesischen Firmen, Investitionsschutz, die Einhaltung der Regeln der Welthandelsorganisation, die massive Subventionierung von Chinas Industrien oder der Zwang zum Technologie-Transfer. Bei „Menschenrechte“ hat man sich dahingehend geeinigt, dass die nur im Vertragsausdruck für die Europäer stehen, weil die Chinesen kein Wort dafür haben. Aber sonst ist alles prima zwischen der EU und China, und dem Digestif mit Li Keqiang steht nichts mehr im Wege.

♦ DFB-Präsident Reinhard Grindel soll 78.000 Euro als Aufsichtsrat einer DFB-Tochter kassiert und gleichzeitig 7.200 Euro monatlich „Verdienstausfall“ eingestrichen haben. Klingt verdächtig nach Sitzungsgelder am Heiligen Abend kassieren, oder? Jedenfalls hatte der DFB nicht so viel Humor wie die SPD mit Schulz und der Grindel muss gehen. Trost: Er kann wieder beim ZDF an Bord gehen, denn es gibt dort anscheinend Verträge mit dem Zusatz „einmal ZDF, immer ZDF“. Vermutlich auch nach neuem Ärger. Der Fußballbund sucht jetzt jedenfalls einen neuen Chef, der auch nichts vom Fußball versteht. Wie wär‘s mit Gundula Gause?

♦ Kein Tag vergeht, ohne dass Parteimitglieder der AfD angeklagt werden, illegale, oder wenigstens dubiose Wahlkampfhilfen kassiert zu haben. Jetzt kommt‘s besonders dicke. Die Partei soll „in erheblichem Umfang öffentliche Mittel zweck- und damit rechtswidrig für Parteiaufgaben“ verwendet, etwa Steuergelder für Kino-Werbespots genutzt haben. Und das Schlimmste: Anschließend seien die Akten einfach vernichtet worden, behauptet der Bundesrechnungshof! Halt! Da sind wir jetzt durcheinandergekommen. Fünf Parteien (alle außer der AfD) haben getrickst und betrogen, die FDP hat die Akten geschreddert. Die AfD steht nur öfter in der Zeitung.

♦ Ist es Ihnen auch nicht aufgefallen? Deutschland ist das sicherste Land der Welt! Aus Bescheidenheit sagt der Horst wörtlich „eines der sichersten Länder“, weil er die Mitbewerber nicht schmähen wollte. Aber seit er im Amt ist, verschwand die Kriminalität quasi in einem schwarzen Loch. Höhöhö. Wie hat er das gemacht, unser Bundes-Houdini? Ganz einfach, mit dem Statistik-Trick – zählen, bis es passt! Höhöhö. Übrigens ist der Anteil von Ausländern an Straftaten „praktisch konstant“, wie überhaupt die Anzahl der Ausländer seit 2015 praktisch konstant ist. Aber weil der Horst nun mal eine ehrliche Haut ist, will er nicht unterschlagen, dass der Widerstand gegen Polizisten deutlich zugenommen habe. Dies liege aber „an einer geänderten Gesetzeslage“, und weil die Ordnungshüter viel zu oft Leute, die noch nicht so lange hier leben, mit dummen Fragen nach Papieren, Führerschein, oder „Wem gehört dieses Messer?“ diskriminieren. Außerdem diene es nicht gerade der Integration, dass auch Frauen auf Streife gehen.

Im nächsten Jahr wird die Kriminalität übrigens noch mal um die Hälfte sinken, weil der Horst den Bundesländern geraten hat, sie sollen ihre Polizisten die Überstunden abfeiern lassen. Weniger Polizisten, weniger Kriminalität in der Statistik – so einfach sei das, sagte der Horst. Höhöhö.

♦ Gut, dass das mal ausgesprochen wird, dass MacKenzie Bezos jeder Cent zusteht, den sie erhält, sagt die Süddeutsche. Wobei sich die Cents hier auf schlappe 36 Milliarden Dollar summieren. Außerdem sind es ja auch nur Aktien, die sie erhält. Und außerdem gibt es inzwischen genug Studien, die belegen, dass die Leistungen von Frauen systematisch unterbewertet werden. Und außerdem geht es uns ja auch gar nichts an!

♦ Gestern überall Straßenproteste gegen den Mietpreiswahnsinn. Sie wählen die Parteien, die günstige städtische Wohnungen zu Tausenden verhökern – und wundern sich dann, dass die Mieten steigen? Sie freuen sich über Millionen Mitbewerber auf dem Mietermarkt, für die der Staat die gesamten Mietkosten und noch viel mehr zahlt – und wundern sich, dass gerade die unteren Mieten steigen? Sie bejubeln die EU, die das Zinssystem zerstört und Geld containerweise druckt, das dann in den Immobilienmarkt drängt – und wundern sich, dass die Preise steigen? Sie wählen die SPD, die zwei Mietpreisbremsgesetze auf den Weg brachte – und wundern sich, dass die Mieten weiter steigen? Nun gut, sie glauben ja auch, dass das Klima sich wandelt, wenn sie ihren Diesel abgeben. (Nur die SPD wählen immer weniger, ein paar haben anscheinend verstanden.)

♦ Apropos. Immer wieder wird die zunehmende Verdummung unserer Schüler beklagt (in England sollen sie nicht einmal mehr die analoge Uhr lesen können!). Deshalb führen wir hier eine neue Rubrik ein, die wenigstens die größten Defizite auffangen helfen soll: ‘Nachsitzen mit Annalena‘. Heute: Was ist fossile Energie? Bei Annalena Baerbock lernen wir: „Klimaschutz bedeutet für uns ein Ausstieg aus fossiler Energie und dazu zählt auch die Atomkraft„. In der nächsten Folge vielleicht: Gendersprech. Müsste Annalena nicht Baergeiß oder Baerzibbe statt Baerbock heißen?

♦ Kennen Sie das Sprichwort „Wer anderen eine Grube gräbt…“? Und können Sie es auch auf französisch übersetzen (qui creuse une fosse pour les autres tombe dans lui-même)? Wie wir darauf kommen ? Macrons Regierung hatte ein Gesetz gegen die Verbreitung von Falschnachrichten im Internet erlassen, und Twitter hat deswegen eine Kampagne der französischen Regierung abgelehnt. Deshalb.

♦ Ausgerechnet aus dem Homeland NRW, da wo der Armin integriert, müssen wir einen besonders schweren Fall von Diskriminierung melden. Weibliches Krankenhauspersonal beschwert sich über einen Arzt, der aus dem Nahen Osten zu uns gekommen ist, weil der nicht mit Frauen zusammen arbeiten will! Die Klinikleitung aber sagt, bei ihr sei keine Beschwerde eingegangen, außerdem würden die Meckerliesen sofort entlassen, wegen Rassismus. Da kann der Armin ja weiterschlafen.

♦ Oder doch nicht? Sexuelle Nötigung, Gewalt, Drogenhandel und Messer – das ist längst Alltag an Schulen im Homeland NRW, schreibt eine Kriminalkommissarin, und komme selbst an der Waldorf-Schule vor. Weil die Schulleitungen aber weiterhin pfeifend im Walde herumlaufen, hat sie jetzt einen Tipp für die Eltern. Die sollten Anzeige erstatten, auch wenn sie „Angst hätten, dass die Brüder des Täters vor der Tür stehen“. Weil nur so den kleinen Rackern „schmerzhaft klar werden kann, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist.“ Oder weil dann den Eltern schmerzhaft klar wird, dass sie besser keine Anzeige erstattet hätten? Müssen wir nochmal nachlesen …