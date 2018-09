DER SPIEGEL: Sturmgeschütz gegen die Demokratie

Auf dem Titel nennt DER SPIEGEL Innenminister Horst Seehofer den „Gefährder“. Als Gefährder werden im Recht der Gefahrenabwehr Personen bezeichnet, bei denen begründete Tatsachen die Befürchtung der Polizeibehörden rechtfertigen, dass sie Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden.

Seehofer ein Mörder?

Nun hätte man nach dieser Überschrift gerne gewusst, welche gerichtlich verwertbaren Tatsachen und Beweise erwarten lassen, dass Seehofer demnächst eine Bombe in einer Menschenmenge zündet, mit einem Gewehr um sich ballert oder mit einer Machete auf Menschen losgeht.

Ach, so war es nicht gemeint, so konkret? Darüber hat man sich keine Gedanken gemacht? Nur eine lustige Überschrift? Eher voll daneben. Dabei untersuchen Isabell Hülsen und Alexander Kuhn doch die taz, jene wilde Gründung der Nach-RAF-Zeit, die lang für ihre besonders witzigen Überschriften gerühmt wurde, so eine Art tägliche satirische Rundschau, in der Witzchen und erfundene Geschichten wichtiger waren als harte News und Einsichten. Aber die taz, so das Autoren-Duo, sei professioneller geworden. Stimmt. Dafür ist der Klamauk zum SPIEGEL gewandert. Dort klatscht man sich auf die Schenkel über so eine Headline.

DER SPIEGEL ist vertazt, die taz jetzt professioneller: Ehrlicher hätte man den eigenen Untergang nicht beschreiben können. Die Story selbst ist auf den ersten Blick bloß peinlich. Man muss Seehofer nicht mögen, es gibt ziemlich viel an ihm auszusetzen. Aber seitenlang sich über seine angeblichen Gebrechen auszulassen, in vorgetäuschtem Mitleid jede Treppenstufe zu zählen, die er angeblich nur schwer atmend bewältigt, all das hat nur einen Sinn: Ihn als geistig gestörten Volltrottel darzustellen, denn nur geistig gestörte Volltrottel können auch nur auf die Idee kommen, der Politik der Kanzlerin, die so „weltläufig“ (SPIEGEL-O-Ton) ist, entgegen zu treten. So wird der Gefährder zum Irren, der der Weisen vom Globus aus schierer mentaler Befangenheit nicht so blind folgt wie der SPIEGEL. Kritiker der Kanzlerin werden psychopathologisiert. Das ist DER SPIEGEL von heute, nicht von gestern. Der hat einst notorisch die Mächtigen pathologisiert.

Kein Rohrkrepierer

Früher war das Blatt stolz darauf, sich als „Sturmgeschütz der Demokratie“ feiern zu lassen. Neuerdings mag man das nicht mehr so, klingt zu martialisch für die Café-Latte-Redaktion in ihrer bunten Gefühligkeit, die sie mit Journalismus verwechselt. Man könnte meinen, das Sturmgeschütz hat mit so einer Story wie über den „Gefährder“ Seehofer einen Rohrkrepierer erlebt. Was das ist, man sollte es denen, erklären: Da explodiert die Granate im Rohr und die Folgen für die Geschützmannschaft (ja, genau, Mannschaft) ist fürchterlich.

Aber nein, das Bild stimmt nicht. Erstens ist die Redaktion von jeder Wirklichkeit gut abgeschirmt. Und zweitens ist das Bild schief. Das war keine Panne. Es ist wohl Absicht. Könnte man meinen, wenn man das aktuelle Heft liest. Denn DER SPIEGEL schießt immer noch, aber in die andere Richtung, um im Bild zu bleiben. Demokratie lebt davon, dass Medien die Politik kritisieren, statt zu bestätigen. Markus Feldenkirchen verbrüdert sich mit denen, die den unbotmäßigen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen feuern wollen. Eigentlich hätte man vom (alten) SPIEGEL erwartet, dass er das Gespinst um das Video der „Antifa Zeckenbiß“ wenn schon nicht aufklärt (Recherche ist allerdings so mühsam), aber doch wenigstens meckert, dass eine Bundesregierung sich in ihrer innenpolitischen Lagebeurteilung auf ein nun erkennbar fragwürdiges Videoschnipsel unbekannter Videofilmer und noch fragwürdiger Verbreiter stützt.

Aber nein! Maaßen habe das Vertrauen der Bürger in die Medien gefährdet! So lautet das zentrale Argument. Was für eine Schweinerei, Medien zu hinterfragen, und die Regierung gleich auch noch, die sich auf die Antifa-Medien stützt! Aufklärung zählt nicht mehr, Transparenz und Kritik sind mega-Out, nur linke Haltung gilt. Das ist die antidemokratische Grundhaltung des neuen SPIEGEL.

Wählen wie gewünscht

Das zieht sich wie ein roter Faden durch viele Stories; etwa im „Aufstand der Frauen“. Das Wahlrecht soll so geändert werden, dass zukünftig Quoten-Abgeordnete garantiert in den Bundestag einziehen. Kann das demokratisch sein, dem Wähler die Entscheidung wegzunehmen, wem er seine Stimme gibt? Wenn er sie nun nicht will, die Quoten-Abgeordneten/innen? Dann muss er sie, dafür kämpft publizistisch der SPIEGEL, eben trotzdem wählen. Demokratie ist, wenn das Ergebnis der Wahl schon vorher feststeht, rein quotenmäßig. Wahlrecht gilt nur noch beschränkt.

Und toll findet der SPIEGEL konsequenterweise die Geschäftsführerin der Firma Nomos Glashütte, die Uhren herstellt und ihre Belegschaft nach politischen Absichten in Workshops überprüft, siebt und reinigt wie eine der überteuerten Produkte. Endlich ein verantwortungsvoller Arbeitgeber, der Jobs nach Parteibuch vergibt! Die Redaktion überschlägt sich gerade vor Begeisterung für diese Judith Borowski, die als Patronin vom alten Schrot und Korn endlich das Gesindel rausschmeisst, das anders wählt als sie selbst, und deshalb leider, leider so alleine ist, wie bedauernd mitgeteilt wird. Andere Chefinnen ziehen da nicht mit! Ist das noch der SPIEGEL, der früher mal gegen genau solche Chefs zu Felde zog?

Verschleiert beim Außenminister

Dann kommt noch ein Gespräch mit dem iranischen Außenminister, zu dem sich die Interviewerin ganz islamisch züchtig mit Schleier und grauen Umhang und weit geschnittenen Hosen abbilden lässt, was im Gegensatz zu den kurzen Röcken steht, mit der diese Dame sonst gerne figurbetont aufwartet. Und züchtig selbstzensiert im Sinne der Mullahs sind auch die Fragen der freiwillig Unterworfenen. Ganz zahm wagt sie zu fragen, warum Frauen, die anders als sie den Schleier ablegen, als Prostituierte schwer bestraft würden, wobei Hoffmann nicht erwähnt, dass es um jahrzehntelange Gefängnisstrafen geht, was im iranischen Kontext eine qualvolle Todesstrafe bedeutet: Man müsse eben „Gesetze befolgen“, man könne ja auch nicht einfach Steuern nicht bezahlen, alles legal, alles OK. Nachfragen? Keine.

Daneben im SPIEGEL noch die eine oder andere gefühlige Story, bedeutungslos. Schade. Das ist kein Sturmgeschütz mehr, das mal daneben trifft. Es ist in der Summe ein feiges Blatt, das die Mächtigen bejubelt, und Kritiker in Berlin wie Teheran denunziert; und natürlich sollen die Beschäftigten in Deutschland so wählen, wie Quote und Firmenchef es gern hätten. Frauen, nehmt den Schleier, es ist demokratisch! Die früher mutigen SPIEGEL-Redakteurinnen machen es vor, es tut gar nicht so weh und ist, nun ja: kleidsam. Brav. Sitz.

Was ist los mit Euch? Sitzt die Angst vor Verlusten an Auflage und Anzeigen so tief, dass ihr auf Gnadengebühren von Staats wegen hofft? Ich wünsche mir: Macht mit dem neuen Chefredakteur einen Sitzkreis, zur Selbstvergewisserung und letztlich: Rückgewinnung von Bissigkeit und Mut gegen die da oben.