Xi Jinping und Angela Merkel stets dabei, „die Anleitung zur öffentlichen Meinung zu stärken“.

In einem Beitrag zum Coronavirus in China las ich auf fr.de, dort sei in den sozialen Medien das Misstrauen gegenüber der „offiziellen Botschaft“ der politischen Führung groß. Besonders drei Passagen stachen mir ins Auge:

»Der 66-Jährige (Präsident Xi Jinping) hat wie kein zweiter Herrscher seit Mao Tsetung den Führerkult um sich ausgebaut, die Macht innerhalb der Partei zentriert und mehrere hundert, teils alteingesessene Parteikader während seiner Anti-Korruptions-Kampagne geschasst.«

Und:

»Der auf Stabilität pochende starke Führer Chinas instruiert in solchen Fällen seine Behörden, „die Anleitung zur öffentlichen Meinung zu stärken“. Übersetzt bedeutet jene Aussage der Kommunistischen Partei, die Zensur zu erhöhen.«

Sowie:

»„Beim Umgang mit der Krise stehen sowohl das Ansehen als auch die Legitimität der Partei auf dem Spiel“, heißt es im akademischen Fach-Newsletter „China Neican“: „Letzten Endes werden die Chinesen die Partei – trotz all der Kontrolle der öffentlichen Meinung – sehr kritisch beurteilen.“«

Können mir vielleicht Leser helfen herauszufinden, warum ich sofort an Angela Dorothea Merkel (ADM) denken musste?