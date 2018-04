Festmahl der Digitalisierung

„Digitalisierung bedeutet in ihrem Kern eben keine Technik-Revolution, gerade nicht die Macht der Maschinen und die Herrschaft der Algorithmen. Sondern Konzentration auf das Wesentliche, was nur Menschen leisten können: Die Wiedereinführung des Kunden, die Wiedereinführung der Kooperation, die Wiedereinführung der Kreativität“ in die Unternehmen.

Mensch trotz Digitalisierung

„Radikal Digital“ nennt Reinhard K. Sprenger sein neuestes Buch und es liest sich für mich wie „Letzte Ausfahrt Hollywood“ (und hier ist einzig und allein der Titel gemeint), heißt, wer es noch immer nicht begriffen hat, dass, mit der Digitalisierung und den Menschen und der Führung im Speziellen, hat jetzt die letzte Gelegenheit dazu. Nicht, weil Sprenger dieses Buch geschrieben hat, sondern weil die Digitalisierung, Industrie 4.0., Arbeit 4.0 oder 4. Industrielle Revolution, wie auch immer Sie das “Kind“ nennen wollen, ein Teil unserer beruflichen wie auch privaten Welt geworden ist und bleiben wird.

Wir haben uns der „Chance“ selbst beraubt, uns dafür oder dagegen zu entscheiden, die Entscheidung dafür, haben wir vor langer Zeit selbst getroffen. Wir nutzen SmartPhones, haben private E-Mail-Konten und nutzen E-Commerce statt Klopapierrollen nach Hause zu schleppen. Die Digitalisierung ist nicht über uns gekommen wie der Fluch Gottes, wir haben sie abonniert. Nun geht es darum, die Technik für uns so nutzbar zu machen, dass wir darüber hinaus erkennen, was unsere Unternehmen zukunftsfähig und damit überlebensfähig macht und hält: der Mensch. Ob als Kunde, Partner, Dienstleister, Führungskraft oder Mitarbeiter, denn die „Digitalisierung verbindet Individualisierung und Automatisierung auf verblüffende Weise“ und sie schafft Bedingungen „sich vom Gegeneinander über das Miteinander zum Füreinander zu entwickeln“. Dieser menschliche Faktor ist und wird der Unique Selling Point der zukunftsfähigen Unternehmen sein.

Kochbuch für den Umgang

Reinhard K. Sprenger hat nach eigener Aussage ein Kochbuch mit 111 Führungsrezepten geschaffen, das „alle Zutaten für die Wiedereinführung des Menschen in die Unternehmen“ beinhaltet, nur wer bislang nicht kochen konnte und weiß, ob zuerst das Öl, das Ei und dann der Senf oder umgekehrt eine Grundmasse für eine Mayonnaise entstehen lassen, wird hier mit Fragezeichen stehen gelassen.

Dieses Kochbuch legt die Zutaten für das Kredenzen eines Festmahls offen, und zwar in seiner Gänze. Was Sprenger als Rezeptvorschläge beschreibt, sind grundlegende Ingredienzien, die nur in ihrer Gesamtheit zu einem schmackhaften, sättigenden und süchtig machenden Mahl gereichen, und damit den Sprung auf die Speisekarte des Kunden schaffen und dieser immer wieder kommt.

„Die schöne Seite der Digitalisierung ist, das Individuelle, das Persönliche“, denn sie schafft Verbindung, das bedeutet die eigene Küche zur Erlebnisküche für alle zu machen: ob Mitarbeiter, Partner, Kunde oder Wettbewerber: „Konkurrenz braucht Kooperation und Kooperation braucht Konkurrenz“, um Synergien zu erzeugen, Kreativität freizusetzen und Innovation zu ermöglichen, um damit in der digitalen Welt zu bestehen. Das dabei verbindende Element ist der Blick auf eine gemeinsame Zukunft und zu realisieren, dass Investitionen dafür notwendig sind. Unternehmen gebührt es, ein System zu schaffen, was verantwortliche Freiräume schafft, nicht nur strukturell, sondern auch architektonisch, um die verschiedenen Generationen die aufeinandertreffen, ob als Kunde oder Mitarbeiter, in und mit ihren Anforderungen auf der einen Seite und ihrem Talent und Potential auf der anderen Seite, abzuholen. Dabei ist auch hier die Erkenntnis elementar, dass sich Beide gegenseitig bedingen, denn die Kooperation zwischen „tiefem Wissen und neuen Ideen, Erfahrungen und Neugier“ geben dem Neuen nur eine Chance, wenn „das Alte das Neue trägt, und das Neue das Alte in die Zukunft führt“.

Der Mensch, in welcher Rolle auch immer, steht im Fokus und trägt Verantwortung durch sein Tun und Handeln.Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben, nur, dass die Digitalisierung „eine Inszenierung der eigenen Unersetzlichkeit“ erschwert.

Unternehmen sind lebende Organismen, „Arenen der Kooperation“, in denen von intern und extern beigetragen, die unterschiedlichsten Bedürfnisse aufeinandertreffen.

Sprengers Buch macht diese Zusammenhänge transparent und eindrücklich klar: cherry picking ist Vergangenheit, „Digitalisierung schafft Verbindung“ und wer das nicht versteht, wird zu den zukünftigen Verlierern gehören. Das gilt für den einzelnen Menschen ebenso, wie für das einzelne Unternehmen.

Die durch die Technik entstehende Freiheit schafft Verantwortung und Zuständigkeit – Jeder hat seinen Platz und wird diesen finden – mit den richtigen Zutaten. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt.