Google lädt zum dreitägigen Klimagipfel nach Sizilien: im „Google Camp“ sollen Barack Obama, Prinz Harry, Leonardo DiCaprio, Popstar Katy Perry usw. über Klimawandel reden. Reden müssen sie aber gar nicht mehr, denn ihre Anreise ist ihr Beitrag – nach italienischen Berichten in 114 Privatjets; 40 landeten schon am Sonntag.

„The Post“ berechnete, dass 114 Flüge von Los Angeles nach Palermo etwa 100.000 Kilogramm CO2 in die Luft blasen. Aber es kommen nicht nur Jets, sondern auch übergroße Diesel-Yachten. Dazu passt, dass „Fridays For Future“-Patin Greta Thunberg zwei Wochen lang quer über den Atlantik gesegelt wird, um möglichst emissionsfrei von Europa zum UN-Klimagipfel nach New York zu kommen.

oe.24.at meldet: „Für die passende Rahmenunterhaltung ist im Google Camp auch gesorgt. Berichten zufolge sollen bei dem Luxus-Klimagipfel unter anderem Sting, Sir Elton John und Coldplay-Frontmann Chris Martin performen. Na dann kann für unser Klima ja nichts mehr schiefgehen …”