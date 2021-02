Uni Hamburg: Indizien sprechen für einen Laborunfall als Corona-Ursprung

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und andere offizielle Stellen wiegeln die Debatte über den Corona-Ursprung konsequent ab. Dass die Ursache der Pandemie ein Laborunfall des virologischen Instituts in Wuhan sein könnte, wurde immer wieder ausgeschlossen. Da schlägt die am Donnerstag publizierte Studie der Universität Hamburg unter Leitung von Prof. Dr. Roland Wiesendanger ein wie eine Bombe: Man kommt zu dem Ergebnis, „dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie sprechen.“

Die wichtigsten Argumente: Da bis heute kein Tier identifiziert wurde, von dem das Virus auf den Menschen übertragen worden sein könnte, besitze die Theorie, dass der Ursprung der Pandemie so zustande gekommen ist „keine fundierte wissenschaftliche Grundlage“. In dem bekannten Fischmarkt in Wuhan seien außerdem keine Fledermäuse angeboten worden, das virologische Institut der Stadt Wuhan verfüge allerdings über eine der weltgrößten Sammlungen von Fledermauserregern. Im Institut gab es zudem „erhebliche Sicherheitsmängel“ und die erste Infizierte soll eine Wissenschaftlerin des Instituts gewesen sein.

In der wissenschaftlichen Fachliteratur sei zudem belegt, dass eine Forschungsgruppe am virologischen Institut der Stadt Wuhan über Jahre gentechnische Manipulationen an Coronaviren vorgenommen hat mit dem Ziel, diese für Menschen ansteckender, gefährlicher und tödlicher zu machen.

Die interdisziplinäre Studie wurde von Januar bis Dezember 2020 durchgeführt unter Einsatz verschiedenster Recherchewege. Die vorgetragenen Indizien dürften nun einen solchen Laborunfall mit Abstand zur wahrscheinlichsten Hypothese werden lassen. Doch die WHO hat an solchen Debatten vermutlich kein Interesse, genauso wenig wie Regierungen, die es sich nicht mit Peking verscherzen wollen. Schon die Bezeichnung des Corona-Virus als „chinesisches Virus“ – geographisch völlig korrekt – setzte sich nicht durch.

Dabei ist diese Frage nach dem Ursprung von extremer Relevanz: Einerseits weil sie Chinas Rolle in dieser Pandemie aufzeigt und die Gefahr, die von dem Vertuschungsregime in Peking ausgeht, vor allem aber, weil diese Frage für den Umgang mit dieser und der Verhinderung weiterer Pandemien von entscheidender Bedeutung ist.

„Dies kann nicht länger nur Angelegenheit einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bleiben, sondern muss dringend Gegenstand einer öffentlichen Debatte werden“ sagte Projektleiter Wiesendanger.