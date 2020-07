„Es gibt Zeiten, in denen sich Satiriker in einer eigenartigen Lage befinden. Einerseits liefert ihnen die Realität mit ihren Absurditäten eine Überfülle von Material, andererseits droht ihnen auch ständig die Gefahr, dass sie von der Wirklichkeit überboten werden, so dass ihre eigenen Satiren allzu zahm und harmlos erscheinen gegenüber dem, was man täglich selber erleben kann. Dazu kommt noch eine andere Gefahr: dass Witze der Zensur zum Opfer fallen, weil sich irgendeine Minderheit von ihnen beleidigt fühlt oder auch nur vorgibt, sich beleidigt zu fühlen.“, schrieb Roland A. Asch in seiner Rezension über das Buch der Kunstfigur Titania McGrath.

»Der Komiker Andrew Doyle hat mit „Titania McGrath“ die ultimative Social-Justice-Kämpferin erfunden. In ihrem Namen twittert er abwegige Weisheiten auf dem Weg ins „intersektionalistische sozialistische Utopia“. Das ist sehr lustig, weil es nicht weit weg ist von der Wirklichkeit der Wokeness.«

Alles, wo das Wort Master vorkommt, ist rassistisch, wegen „Slave Master” – Herr / Sklave. Eine Katastrophe für alle Varianten von Master of Disaster. Was Titania aufzählt, umfasst so gut wie alles darüber hinaus:

Golf • Bedrooms • Jesus • Chess • Mahatma Gandhi • Cartoon characters • Milk • Roads • Band-Aids • Coronavirus • Orcs • Rice • Skincare products • Nurses • Butter • Applause • Mathematics • Front lawns • Breakfast cereals • Finding Asian men attractive • Soap • Toothpaste • White people speaking • White people not speaking • Hiking • Climate change • Ice cream snacks • The Golden Girls • Biological sex • Asking “how are you?” • The Oscars • Knitting • Cycling • Breweries • Air pollution • Abolishing slavery • The countryside • The suffragette movement • The medal for the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George • Fish • Pancake syrup • Salt • Traffic signals • Earthquakes • Classical music • Horse racing • Trying not to be racist • Being nice …………… bitte selbst runterscrollen und fleißig googeln.

Die Liste wird täglich länger, es gibt nicht, was nicht rassistisch ist, antirassistisch eingeschlossen. Die Schlussfolgerung bietet sich an: Ein – diesmal schwarzer – Gott fängt noch mal von vorne an. Zurück auf Start. Etwas viel anderes fordern echte Aktivisten ja auch nicht.