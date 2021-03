Schule fällt aus wegen Astra-Zeneca-Nebenwirkungen

Beim Anruf im Sekretariat geht sofort der Anrufbeantworter an. Vormittags während des Unterrichts ist das an einer Schule schon ungewöhnlich. Also rufen wir den Hausmeister an, dessen Telefonnummer auf der Website der Grundschule Steinbeck in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) angegeben ist. Und der bestätigt, was ein Leser uns zuvor mitgeteilt hat:

Der kommissarische Schulleiter der Grundschule musste alle Schüler am heutigen Montag beurlauben. Grund: Praktisch das gesamte Lehrerkollegium fällt wegen der Nebenwirkungen der am Wochenende erhaltenen AstraZeneca-Impfung aus. Nur eine Notbetreuung gebe es bis 13 Uhr, dann müssen alle Kinder nach Hause.

TE hat über die Folgen der Impfung an Hand des Erfahrungsberichts einer Ärztin berichtet, die am vergangenen Donnerstag behandelt wurde. Der Gesundheitszustand ist bis heute fragil, die größere Praxis praktisch arbeitsunfähig: Nur das nicht-geimpfte Personal ist einsatzfähig.