RND mit dem maßlosen Maas-Titel: „Maas warnt USA vor Bedeutungsverlust“

Dass nicht nur Heiko Maas selbst regelmäßig kein Maß hat, bewies nun das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit gleich zwei maßlosen Maas-Titeln: „Maas rüffelt Trump“ und „Maas warnt USA vor Bedeutungsverlust“

Bei RND steht erst einmal:

»Maas greift … US-Präsident Donald Trump scharf an: “Wer mehr internationale Koordination will, der muss die internationalen Organisationen auch stärken”, sagte Maas in Richtung Washington. Dies gelte in der aktuellen Zeit gerade für die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ihr jetzt das Geld zu entziehen sei “wie einen Piloten aus dem Flugzeug zu werfen”. Trump hatte den Zahlungsstopp mit entscheidenden Fehlern der WHO im Kampf gegen die Corona-Pandemie begründet.«

Und dann:

»“Jeden Fußbreit, den sich die USA aus der Welt zurückziehen, werden andere besetzen.” Und dies seien dann nicht immer Staaten, mit denen man gemeinsame Werte teile. Indirekt verlieh Maas damit der Sorge Ausdruck, China könnten seinen wachsenden globalen Einfluss im Zuge der globalen Coronakrise weiter ausbauen.«

Dass es Maas bedauern würde, wenn die USA an Einfluss verlören, muss jeder für ein Gerücht halten, der die politischen Worte und Handlungen von Maas und SPD verfolgt. Das vorweg gesagt, scheint Maas (bei Merkel ist es genau so) gar nicht aufzufallen, dass Trump (und beileibe nicht nur er) der WHO vorwerfen, willfähriges Sprachrohr der chinesischen Vertuschungspolitik zu sein.

Maas will Trump vor mehr Einfluss für China schützen, indem er von ihm verlangt, an die UNO-Organisation weiter zu zahlen, die Chinas Einfluss stärkt? Selten so gelacht.