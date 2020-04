Rätselraten um die Zahl der Covid-19-Tests

Wie viele Personen wurden seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie auf das Virus getestet? Von dieser Zahl hängt zwangsläufig die Zahl der gemeldeten Fälle ab. In Deutschland, so hieß es bislang vom Robert-Koch-Institut und dem Bundesgesundheitsministerium, werde im Vergleich zu anderen betroffenen Ländern sehr viel getestet. Allerdings unterscheiden sich die Zahlen der Tests so stark voneinander, dass mindestens eine drastisch daneben liegen muss.

Auf der Bundespressekonferenz am 8. April nannte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums Hanno Kautz auf Nachfrage die Zahl der bisher insgesamt seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland durchgeführten Tests: „Die liegt etwa bei einer Million.“ Wie viele Personen insgesamt getestet wurden, konnte er nicht sagen. Ihre Zahl liegt jedenfalls darunter, denn vor allem Mitarbeiter des Gesundheitswesens und von Altenpflegeeinrichtungen werden mehrfach in kurzen Abständen untersucht. Über 90 Prozent der Tests, so Kautz, seien negativ ausgefallen.

Die Zahl der Gesamttests, die Kautz nannte, passt allerdings überhaupt nicht zur Schätzzahl, die der Virologe Christian Drosten schon am 26. März nannte: Er sagte, in Deutschland würden etwa 500.000 Tests pro Woche durchgeführt. Angesichts eine Pandemie, die Deutschland schon seit Ende Februar trifft, ist entweder Drostens Zahl pro Woche viel zu hoch gegriffen, oder die Gesamtzahl des Gesundheitsministeriums liegt deutlich zu niedrig.

Ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums von Ende März nannte außerdem das Ziel von einer Million Tests pro Woche, die demnächst erreicht werden sollten.

TE wird durch Nachfragen versuchen, die widersprüchlichen Zahlen aufzuklären.