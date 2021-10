Polizisten trafen unbewaffnet auf den Attentäter von Kongsberg

In Norwegens Kleinstadt Kongsberg hat eine Person am Mittwochabend mit mehreren Waffen, darunter Pfeil und Bogen, fünf Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen Dänen, der bereits mehrere Jahre in der Kleinstadt wohnt und zum Islam konvertiert sein soll. Die Polizei hatte diesen schon länger im Visier und berichtet über „Anzeichen einer islamistischen Radikalisierung“. Damit wird ein Terroranschlag für die Behörden wahrscheinlich. Berichten zur Folge, hat der Angreifer seine Tat in einer Vernehmung gegenüber der Polizei zugegeben.

Bei den getöteten Personen handelt es sich um vier Frauen und einen Mann im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Die beiden Schwerverletzten liegen im Krankenhaus auf der Intensivstation.

Attentat in Norwegen

Als die Polizei um 18:13 Uhr informiert wurde, dass ein Mann mit Pfeil und Bogen auf Menschen schieße, war sie bereits fünf Minuten später vor Ort und konnte den Schützen feststellen. Aber die unbewaffneten (!) Polizisten mussten jedoch offensichtlich in Deckung gehen, weil sie mit Pfeilen beschossen wurden. So gelang es dem Bogenschützen zu fliehen. Der regionale Polizeichef Ole Bredrup Säverud sagte, es sei wahrscheinlich, dass die Opfer erst danach getötet wurden.

Der Kongsberger Polizeichef hatte zuvor ausgesagt: „Ich kann bestätigen, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen dem Attentäter und Polizeibeamten kam. Dann entschied er sich, wieder zu verschwinden und war eine Weile nicht unter unserer Kontrolle, bis wir ihn wieder entdeckten und festnehmen konnten.“

Das zuständige Polizeidirektorat hatte Polizisten aufgrund des Vorfalls zeitweise bewaffnet. Erst durch Warnschüsse gelang es später, den Täter festzunehmen.

In Norwegen ist die Mehrheit der Polizisten nicht bewaffnet. Wer glaubt, dieses Bestreben würde es in Deutschland nicht geben irrt. Die radikale Grüne Jugend ist eine Verfechterin einer unbewaffneten Polizei und möchte dazu große Teile dieser Institution gleich ganz auflösen.