In einem Beitrag über die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock leistete sich ZDF logo gleich eine ganze Serie von Fehlern, wie TE am 7. Mai berichtete. In dem Erklärstück des öffentlich-rechtlichen Senders hieß es beispielsweise: „Bei der Bundestagswahl im September wird eine neue Regierung gewählt. Die Partei, die die Wahl gewinnt, entscheidet, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird.“

Bekanntlich wird bei der Bundestagswahl ein Parlament gewählt, das wiederum den Bundeskanzler wählt. Regierungen werden nicht gewählt. Diesen und andere Fehler korrigierte das ZDF mittlerweile, und weist auch eingangs darauf hin, dass die Redaktion den Beitrag wegen „sachlicher Fehler“ geändert habe.

Allerdings erwähnte der Sender nicht, dass TE sich mit dem fehlerhaften und irreführenden Beitrag beschäftigt hatte, der sich vor allem an junge Zuschauer richtet, und offenbar den Anstoß für die Korrektur gegeben hatte.

Getilgt wurde auch die Behauptung, die stärkste Partei bestimme, wer Kanzler oder Kanzlerin werde (statt, wie es tatsächlich der Fall ist, die Parlamentsmehrheit). Das ZDF änderte außerdem die falschen biografischen Angaben zu Baerbock: Ursprünglich stand dort, die Politikerin habe in Hamburg und London Jura studiert.

Jetzt heißt es an dieser Stelle korrekt: Sie studierte in Hamburg Politikwissenschaften und öffentliches Recht, und in London Völkerrecht.