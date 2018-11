Italien sagt nein zum UN-Migrationspakt

Mit Italien sagt ein Kernland der EU nein zum UN-Migrationspakt. Dass Matteo Salvini sich damit in der Koalition von Lega und Cinque Stelle in einem Zeitpunkt durchsetzt, in dem die Regierung in Rom mit der EU-Kommission im Clinch um das italienische Budget liegt, gibt Auskunft über das Auseinanderdriften in der EU.

Während die Zustimmung zur italienischen Regierung in den Umfragen steigt, sinkt sie für Emmanuel Macron in Frankreich weiter: Opinionway ermittelte für LCI-RTL-Le Figaro, dass 66 Prozent die „Gelbwesten“ unterstützen, zwei Prozentpunkte mehr als vor einer Woche.

Rund um Deutschland herum geht es in eine andere Richtung. Isolierter war die classe politique der Bundesrepublik in Europa seit ihrer Gründung noch nie.