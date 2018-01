Hamed Abdel-Samad ehrt eine tapfere Frau

Im Westen wird der Hijab von einer politischen Gemeinde, die jeden Bezug zur politischen Kultur der Aufklärung verloren hat, als empowerment von Frauen krass missdeutet. Hamed Abdel-Samad ehrt eine wahrhaft tapfere Frau, wir verneigen uns zusammen mit ihm vor ihr. Uns eint mit Abdel-Samad die Ablehnung der autoritär-totalitären Männerwelt des Islam.

For all fake feminists who claim that hijab means empowerment, here is a woman from Iran who took off her hijab to… Posted by Hamed Abdel-Samad on Montag, 1. Januar 2018

For all fake feminists who claim that hijab means empowerment, here is a woman from Iran who took off her hijab to empower herself and other women facing one of the most brutal regimes on earth. Taking off the hijab in Iran is considered to be a crime!

For Barbie-Producer Matell who has chosen a hijab woman as an icon, here is a real icon of freedom!

For Time Magazine which has chosen a Saudi girl as one of the most influential women on earth just because she convinced Apple to introduce a hijab-emoji, here is a real woman with real influence!

For Glamour Magazine which has chosen Linda Sarsour as Woman of the year although she defends Sharia Law, here is a real feminist who defies Sharia Law. Here is a real woman of the century!

More than a 100 years after Clara Zetkin and Rosa Luxemburg, the German authorities were segregating men and women in swimming pools and were making safe zone areas for women during the New Year Celebrations, while this brave woman was standing in the middle of men facing the tanks of Regime of the Islamic Republic!

This brave woman is not only a feminist but also a humanist who stands up for the freedom of a whole nation. Who is standing up for her?

For all women in the Islamic World and in the West, this is how freedom of women can be achieved: By standing up for yourself and by saying no, not by accepting and defending a system made by men for men!

Übersetzung:

Für alle Möchte-gern-Feministinnen, die für sich reklamieren, der Hijab stehe für Selbstwertsteigerung: Hier ist eine Iranerin, die den Hijab ablegte, um den eigenen Selbstwert und den anderer Frauen im absolut brutalsten System auf der Welt zu entfalten. Im Iran gilt das Ablegen des Hijabs als Verbrechen.

Der Barbies-Hersteller Mater wählte eine Hijab-Frau als Symbol; hier haben wir ein wirkliches Symbol der Freiheit!

Für Time Magazine galt eine junges saudisches Mädchen als richtungsweisendste Frau auf der Welt, da sie Apple überzeugte, es brauche ein Hijab-Emoji. Sie ist eine reale Frau mit realem Einfluss!

Für Glamour Magazine, welches Linda Sarsour als Frau des Jahres kürte, obwohl sie die Sharia verteidigt, ist sie eine wahre Feministin, die sich über die Sharia hinwegsetzt. In ihr sehen wir eine wahre Jahrhundert-Frau!

Über hundert Jahre nach Clara Zetkin und Rosa Luxemburg trennt die deutsche Obrigkeit Männer und Frauen in Schwimmbädern, errichtet Sicherheitszonen für Frauen während der Silvesterfeierlichkeiten, wohingegen diese tapfere Frau inmitten von Männern den Panzern des Regimes der Islamischen Republik „ins Auge“ sah!

Diese mutige Frau ist nicht nur Feministin, sondern zugleich eine Humanistin, die für die Freiheit einer ganzen Nation eintritt. Wer kämpft für sie?

Für alle Frauen in der Islamischen Welt und im Westen zeigt sich, wie die Freiheit der Frauen erlangt werden kann, nämlich indem frau aufsteht, Nein sagt und nicht, indem frau das von Männern für Männer geschaffene System akzeptiert und verteidigt!