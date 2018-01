Groko-Sondierung: Zuwanderung, Sicherheit und Demokratie

Der Vorwurf des Mangels an Kontinuität kann den Groko-Parteien nicht gemacht werden. Sie wollen so weiter machen, wie sie zu Wahlniederlage kamen. In der Einleitung der Sondierungsergebnisse kommt das Thema unkrontrollierte Massen-Zuwanderung nicht vor. Im Teil EU so, als ob seit 2015 nichts geschehen wäre:

„In der Flüchtlings und Migrationspolitik muss die EU ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden und zugleich Migration besser ordnen und steuern. Wir wollen Fluchtursachen umfassend bekämpfen, die Außengrenzen der EU wirksamer gemeinsam schützen sowie eine solidarische Verantwortungsteilung in der EU schaffen.

Wir wollen mit einer kohärenten Afrika-Strategie die Zusammenarbeit mit Afrika auf allen Ebenen ausbauen.“

Das ist ziemlich trostlos – wie kann man so offen an dem Thema vorbei formulieren, das die Menschen bewegte und die Wahlen entschied? Wie sich der Umgang mit den Migranten, „die halt da sind“ (Merkel) zu diesem verhält, ist unbekannt:

„Wir wollen keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit in Deutschland. Dazu gehört die Erarbeitung eines gemeinsamen Musterpolizeigesetzes (gemäß IMK-Beschluss). Beim Umgang mit terroristischen Gefährdern wollen wir gemeinsame Standards, verbindlichen Umgang, einheitliche Praxis und klare Zuständigkeitsregelungen.“

Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Oder ist das Selbstverständliche schon die Ausnahme? Als „Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft“ wird auffallend viel genannt, was als Waffen gegen Unerwünschte Kräfte das Tor weit aufmacht:

Nachhaltige Absicherung von qualitativ guten Programmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention

Stärkung politischer und kultureller Bildung (beispielhaft unterstützen wir das „Forum Recht“)

Bessere Förderung von bürgerschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement,dazu wollen wir bestehende Regelungen entbürokratisieren

Gemeinnützigkeitsrecht verbessern

Bundesfreiwilligendienst ausbauen

Programme gegen Rechtsextremismus ausbauen

Programme gegen Linksextremismus ausbauen

Programme gegen Antisemitismus ausbauen

Programme gegen Islamismus und Salafismus ausbauen

Gemeinnützigkeitsrecht verbessern: Gegen wen richtet sich das? Programme für alles und jenes – aber wie wird die wachsende Kriminalität bekämpft? Was tun gegen die sich sicher weiter herausbildenden Parallelgesellschaften? Dass nun erstmals gegen jeden Extremismus etwas unternommen werden soll, glauben Erfahrene erst, wenn es geschieht. Es sind Absichtserklärungen, klar, aber unglaubwürdige. Der Bundesfreiwilligendienst wird dieses Land nicht retten.

In irgendeiner Weise scheinen die Grokoisten doch was gehört zu haben, obwohl das Wörtchen „ob“ misstrauisch macht, es könnte sich nur um in Placebo handeln:

„Wir werden eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge erarbeiten soll, ob und in welcher Form unsere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ergänzt werden kann. Zudem sollen Vorschläge zur Stärkung demokratischer Prozesse erarbeitet werden.“

Es wäre ja schon einmal gut, sich an Gesetze zu halten. Den Bundestag zu befragen, vor allem: bei entscheidenden Themen wie der Zuwanderung. Im Teil Migration, der von Seite 19 bis 22 reicht, findet sich eine nicht so genannte „Obergrenze“, aufgeweicht als „Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000“ und „eine Fachkommission der Bundesregierung, die sich mit den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit befasst und einen entsprechenden Bericht dem Deutschen Bundestag zuleitet“ – und noch eine „Kommission Fluchtursachen im Deutschen Bundestag“.

Da sind wir gespannt, was diese Kommission beraten wird, wiel lange und mit welchem Ergebnis. Hat Berlin noch nicht kapiert, was auf den Straßen täglich geschieht? Ist Wolkenkuckucksheim so hermetisch von der Wirklichkeit abgeschnitten?