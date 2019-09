Gefährliche Meinung: Berufliche Nachteile für den, der aus der Reihe tanzt

Der ZEIT-Redakteur Jochen Bittner fragte unlängst auf Twitter: „Wer hat wegen einer Meinungsäußerung berufliche Nachteile erlitten? Bitte mal berichten.“

Tatsächlich konnten viele Twitter-User in nur wenigen Stunden zahlreiche Beispiele nennen – obwohl doch offiziell niemand die Absicht hat, die Meinungsfreiheit zu beschneiden.

Tichys Einblick dokumentiert nach der Causa Mendig eine Auswahl der genannten Personen und erläutert den jeweiligen Fall kurz.

Alessandro Strumia

Elementarphysiker am CERN. Wegen Äußerungen über unterschiedlicher Talente von Männern und Frauen keine Vertragsverlängerung.

Bret Weinstein

Evolutionsbiologie. War einer Hetzkampagne ausgesetzt, weil er kritisierte, dass weiße Universitätsmitarbeiter für einen Tag dem Campus fernbleiben sollten. Der Sicherheitsdienst der Universität weigerte sich, ihn zu schützen. Weinstein trat „freiwillig“ zurück.

Claudia Zimmermann

Journalistin. Keine Aufträge mehr, weil sie Anfang 2016 behauptet hatte, die öffentlich-rechtlichen Medien erhielten Anweisungen aus der Politik.

Christopher Sensebusch

Kritisierte CDU-Politiker Matthias Zimmer auf Facebook. Dieser drohte, den Arbeitgeber Sensebuschs zu informieren. Ähnlich gelagerter Fall SPD-Politiker Björn Uhde.

Daniel Lücking

Journalist und ehemaliger Offizier. Erhält nach eigenen Angaben Druck von der Bundeswehr wegen seiner Afghanistan-Berichterstattung.

Giovanni Costa

Bewirtete PEGIDA-Anhänger in seinem Restaurant. Druck durch Lokalpolitiker. Geschäftsaufgabe wegen Umsatzeinbußen.

Guido Reil

Ehemaliger Gewerkschafter, heute AfD-Politiker. Darf den AWO-Seniorenbus nicht mehr fahren. Unpolitische Tätigkeit.

Heiner Rindermann

Psychologe. Wegen Äußerungen über Rassenunterschiede in der Intelligenz massiver Kritik ausgesetzt. In die Nähe Josef Mengeles gerückt.

Hendrik Pauli

AfD-Politiker. Entlassen als Lehrer für Chemie und Biologie. Unpolitische Tätigkeit.

Herfried Münkler

Professor an der HU-Berlin. War Cyber-Stalking durch linke Aktivisten ausgesetzt.

„Hutbürger“ (im TV erkennbar vorgestellt, wenn auch ohne Namen)

Wegen Teilname an einer PEGIDA-Demonstration strafversetzt.

James Damore

Entlassen von Google, weil er unterschiedliche Talente von Männern und Frauen annahm. Findet keine Neuanstellung im Silicon Valley.

James Watson

Biologie-Nobelpreisträger. Verlust der akademischen Ehrentitel wegen Äußerungen über Rassenunterschiede in der Intelligenz.

Jörg Baberowski

Professor an der HU-Berlin. Cyber-Stalking durch linke Aktivisten ausgesetzt. Ein geplantes Institut für Totalitarismus unter seiner Leitung wurde nicht eingerichtet.

Jörg Rehmann

Filmemacher. Gibt an, weniger Aufträge zu erhalten, da er sich klimaskeptisch äußert.

Katrin Huß

Moderatorin. Gibt an, beim MDR unter erheblichem politischen Druck gestanden zu haben. Verließ den Sender „freiwillig“.

Lawrence Summers

Harvard-Präsident. Zum Rücktritt gezwungen wegen Äußerungen über unterschiedliche Talente von Männern und Frauen.

Lindsay Sheperd

Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Hatte in einem Seminar ein Video von Jordan Peterson gezeigt. Wurde vor einen Untersuchungsausschuss zitiert. Auf Twitter gesperrt.

Marius Radtke

AfD-Politiker und Zahnarzt. Demonstranten fordern Schließung seiner Praxis. Unpolitische Tätigkeit.

Martin Wieser

AfD-Politiker. Als Chauffeur eines CSU-Landrats entlassen. Unpolitische Tätigkeit.

Matt Taylor

Physiker. Zu tränenreicher Entschuldigung gezwungen, weil er öffentlich in einem Hemd mit Pinup-Motiven aufgetreten war.

Moritz Hunzinger

PR-Berater. Äußerte sich gegen Masseneinwanderung. SPD-Politiker forderte, nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten.

Nadja Drygalla

Sportlerin. Trat „freiwillig“ aus der Olympiamannschaft zurück, da ihre Beziehung zu einem NPD-Politiker bekannt wurde.

Patrick F.

Krankenwagenfahrer. Äußerte Kritik an österreichischer Regierung wegen Vergewaltigungsfall durch Afghanen. Entlassen.

Thilo Sarrazin

Wegen Äußerungen über Erblichkeit von Intelligenz und Islamkritik zum Rücktritt als Bundesbankvorstand gezwungen. Parteiausschlussverfahren läuft. Seine Ehefrau erfuhr Ausgrenzung durch Kollegen.

Tim Hunt

Biologie-Nobelpreisträger. Entlassen wegen Witzen über Frauen in der Wissenschaft. Verlust der Professur und akademischer Mitgliedschaften.

Uwe Vetterlein

AfD-Politiker. Musste als Vorsitzender des sächsischen Handballverbandes zurücktreten.

Werner Patzelt

Politologe. Gilt als „PEGIDA-Versteher“. Senior-Professur an der TU Dresden wurde nicht gewährt.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auffällig ist, dass darunter viele hochkarätige Wissenschaftler sind, die zum Teil auch unbestrittene naturwissenschaftliche Sachverhalte benennen. Von den US-Universitäten hat die neue Intoleranz auf Medien und Politik übergegriffen, erfasst aber wie der Fall Mendig auch unpolitische Bereiche von Kultur, Verwaltung und öffentlichem Dienst. Nicht erfasst in unserer Liste sind Hotels, zu deren Boykott aufgerufen oder deren Fassaden wie die des Frankfurter Maritim Hotels zerstört wurden, weil ein anderes Hotel dieser Kette politisch unerwünschten Kongressen Räume vermietet hat. Aktuelles Beispiel wäre hier etwa das Schloßhotel Molkenkur, in dem eine jüdische Organisation nicht mehr tagen oder nächtigen soll. Warum es zu dieser grotesken Hexenjagd kommt, analysiert in einem Aufsehen erregenden Buch Douglas Murray: „Der Wahnsinn der Massen“ entsteht, weil die alte Linke mit dem Instrumentarium der Identitätspolitik Universitäten, Medien und zunehmende die Politik beherrscht. So entsteht ein Meinungsklima, das jede Abweichung sanktioniert und unbedingte Gefolgschaft erzwingen will.