EU-Wahlen – Trend gegen die etablierten Parteien

Latest POLITICO seat projection: The European People’s Party leads with 170 seats (156 without Hungary’s Fidesz), which is just 22.6 percent of seats. The Socialists are on 149 seats, followed by the liberal ALDE/En Marche group on 99 seats. In fourth place is the growing list of new and unaffiliated parties on 75 seats, ahead of Matteo Salvini’s alliance on 68 seats, the European Conservatives and Reformists on 63, the Greens on 56 and the left-wing GUE/NGL on 49. (Quelle: hier)

EVP 170 Sitze (156 ohne Fidesz)

Sozialisten 149 Sitze

ALDE/En Marche 99 Sitze

Parteien ohne Gruppenmitgliedschaft 75 Sitze

Salvini’s Allianz 68 Sitze

EKR 63 Sitze

Grüne 56 Sitze

GUE/NGL 49 Sitze

Im Vergleich zur Projektion von Ende April verlieren EVP 10 Sitze, Sozialisten 12 und ALDE 5 Sitze. Der Trend geht weg von den alten Parteien und hin zu neuen Parteien. Bis sich im nächsten EU-Parlament halbwegs erkennbare Lager zeigen, dürfte lange dauern. Unverkennbar: Der Zeitgeist dreht – in den Ländern rund um das stets verspätete Deutschland herum deutlich.