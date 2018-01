Ein Wackelpudding namens SPD

Den Stempel Umfallerpartei kriegte die FDP, als sie Adenauer 1961 gegen Erich Mendes Slogan: mit der CDU, aber ohne Adenauer doch noch einmal zum Kanzler mitwählte, wenn auch nur für zwei Jahre, bis Ludwig Erhard das Amt übernahm. Nun macht die SPD der FDP den Titel Umfallerpartei streitig. Von niemals wieder mit der Union bis mit der Union Deutschland retten war für die SPD-Oberen ein scheinbar gerader Weg. Davon kommen sie nicht mehr los, selbst wenn es mit der GroKo nichts wird.

Wenn eines in Deutschland noch sicher ist, dann das Basta der SPD. @spdde @spdbt https://t.co/vs7PtFgJZW — Julian Reichelt (@jreichelt) January 12, 2018

Reichelt meinte damit den Tweet von Ralf Stegner vom 29. September 2017:

Dergleichen wird nicht passieren. Opposition und Absage an große Koalition ohne jede Hintertür!Basta!

Glaubwürdigkeit der SPD auf dem Spiel! https://t.co/iR1GSOLARQ — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) September 29, 2017

2017 muss ein Neuanfang sein für die SPD. Ich bin jetzt in Frankfurt, um dort zusammen mit unseren Mitgliedern daran zu arbeiten. — Martin Schulz (@MartinSchulz) November 4, 2017

Vollmundig versprachen Stegner und Schulz:

Wir stehen für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung – diese Konstellation wurde abgewählt. Wir scheuen Neuwahlen nicht. — Martin Schulz (@MartinSchulz) November 20, 2017

Nach langjährigem, schweren Leiden, ohne nochmal zu Bewusstsein zu kommen und ohne sich von den trauernden Angehörigen angemessen verabschieden zu können ist die SPD heute trotz zäher Verhandlung und letztem Aufbäumen dem Wortbruch erlegen. Möge sie in Frieden ruhen im GroKo-Koma pic.twitter.com/PUFPZZzAul — Boris Reitschuster (@reitschuster) January 12, 2018

So als hätte er nie etwas anderes gesagt, meldete Stegner sozusagen sachhinweislich das nahende für eine GroKo positive Sondierungsregebnis:

Jetzt diskutiert die SPD, ob es sich lohnt, mit der Union in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, oder den mehr oder weniger direkten Weg zu Opposition und Neuwahlen zu suchen.

Das entscheidet der Bundesparteitag am kommenden Sonntag. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) January 13, 2018

Und Schulz lässt mitteilen, dass nun gewollt ist, was er doch beteuert hatte, auf keinen Fall zu wollen. Daraus dürfen wir schießen, im Unterschied zu damals gibt es nun für ihne auch in der GroKo einen persönlichen Platz:

.@MartinSchulz: Wollen als Sozialdemokraten Beitrag für Stärkung des Zusammenhalts der Gesellschaft leisten. Dazu wollen wir das Land erneuern. Das schafft Vertrauen in die Politik. — SPD Parteivorstand (@spdde) January 12, 2018

Wie die SPD es aber ihren Leuten erklären will, dass sie nun mit der CSU zusammen das Land erneuern und Vertrauen in die Politik schaffen will, wo doch Seehofer schon 2015 und Dobrindt heute oben drauf doch was ganz anderes wollen als sie, bleibt ihr Geheimnis. Aber nur, bis Stegner auch das im Vorbeigehen twitternd lösen wird.