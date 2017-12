Ein Frohes Neues Jahr

Ob Sie heute Silvesterfeuerwerk in den Nachthimmel schicken und so das neue Jahr begrüßen oder Sie ruhig und gemütlich daheim feiern – kommen Sie gut in das neue Jahr und feiern Sie mit uns.

Das Neue Jahr wird ein Besonderes, wenn wir es dazu machen. Wir danken Ihnen, dass Sie uns lesen, uns schreiben, uns unterstützen und damit ein unabhängiges Medium möglich machen und Sie mit vielen Anregungen dabei sind – und Dank auch an jene, die uns heftig kritisieren: Kritik stählt und macht uns besser.

Wir wünschen Ihnen ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches 2018!