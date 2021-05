Mitte April behauptete Karl Lauterbach in der Talkshow von Maybrit Illner, dass der Altersdurchschnitt der Covid-Patienten auf den Intensivstationen bei 47 bis 48 Jahren liege – von denen die Hälfte sterbe. Betrifft Corona junge und jüngere Menschen also doch weitaus stärker als bisher gedacht? Bis dato wurde die Äußerung vor allem dahingehend kritisiert, dass keine entsprechenden Daten über das Alter der Corona-Intensivpatienten vorliegen. Jetzt wurde das allerdings nachgeholt, das DIVI-Intensivregister veröffentlich ab sofort jede Woche die Altersstruktur der Covid-Intensivpatienten, das RKI übernimmt die Daten in seine Tagesberichte. Die sehen so aus:

Das bedeutet gegenwärtig ein Durchschnittsalter von über 60 Jahren, die meisten Patienten gibt es in der Altersgruppe der 60-69jährigen. Auch hier scheint das Risiko also vor allem für ältere Menschenhoch zu sein, jüngere und junge Menschen trifft es deutlich seltener.

Auf Anfrage des BR erklärte Karl Lauterbach, dass es sich bei seiner Angabe lediglich um eine Schätzung gehandelt habe, die er aus persönlichen Gesprächen und eigenen Eindrücken abgeleitet habe.

Die relativ konkrete Spanne „47 bis 48“ musste für den Zuschauer aber so wirken, als habe Lauterbach dafür eine belastbare Grundlage. Nun gibt es sie – allerdings mit ganz anderen Ergebnissen, als Lauterbachs Schätzung.