Demokratie-Dämmerung

Frau Merkel droht im Verein mit den Üblichen in der EU, von Juncker angefangen, Osteuropas Regierungen, wer keine „Flüchtlinge“ aufnimmt, soll nach 2020 weniger Geld aus Brüssel erhalten: Demokratie nach EU-Gutsherrenart.

Ein Leser kommentierte auf TE, die osteuropäischen Staaten sollen doch einfach Ja sagen und die illegalen Immigranten alle an ihren Westgrenzen unterbringen. Dann wäre die Sache sowieso in kurzer Zeit erledigt, weil sich alle von sich aus wieder nach Germoney aufmachen würden: des Geldes, nicht der Demokratie wegen.

Daran ist richtig, dass es nur eine Methode gibt, die Zahl der Einwanderer (um Flüchtlinge handelte es sich von Anfang an nur im Bereich von einem einzigen Prozent) nachhaltig zu senken und die der Rück- und Weiterwanderer erheblich zu steigern: die Schließung des deutschen Sozialsystems.

Natürlich weiß ich, welche Argumente (und Aktionen) dagegen üblich und gängig sind, will aber darauf hier und heute nicht eingehen, weil ich auf etwas ganz anderes hinaus will.

Darauf nämlich, dass es Frau Merkel wie nahezu allen anderen Politikern in der westlichen Massenmedien-Demokratie bei ihren politischen Äußerungen gar nicht um den Inhalt derselben geht, sondern ob es in der Medienröhre korrespondiert.

Frau Merkel und die anderen sagen, was die Mainstreammedien (MSM) hören wollen, also was der linksliberale Mainstream hören will. Dabei denken Frau Merkel und Co. nicht an die Wirkung auf die Wahlberechtigten, nicht einmal auf die eigenen Parteimitglieder. Nein, die Mitglieder der politischen Kaste der westlichen Demokratien zielen nur auf eine überschaubare Zahl von MSM-Journalisten und natürlich deren Verlagsherren. In Deutschland dürften nicht mehr zu dieser Personengruppe zählen als 100.

In den kommunizierenden Röhren von 10 Berufspolitikern und 100 MSM-Medienmachern spielt sich die Legitimierung der Herrschenden ab, die ausreicht, an der Macht zu bleiben. Auf diesen überschaubaren und durchschaubaren Vorgang ist Demokratie geschrumpft.

In diesen kommunizierenden Röhren gelingt es Frau Merkel und den anderen vorzutäuschen, es ginge um Politik in der Sache. Sonst würde niemand glauben, dass es irgendeine Bedeutung für das Geschehen in Syrien und sonstwo in der Welt hätte, was deutsche Kanzler und Außenminister sagen.

Das alte Stalin-Wort gilt wörtlich und übertragen: „Wie viele Divisionen hat der Papst?“ Nun, wörtlich hat Deutschland erstens wenige und keine einsatzbereiten. Hätte es welche, würde es sie zweitens nicht einsetzen. Und im übertragenen Sinn bestimmen Deutschland und die EU nirgendwo auf der Welt irgenwas, ja nicht einmal in Europa sind sie in der Lage, auch nur eines der gravierenden, hausgemachten Probleme von Infrastruktur bis Einwanderung zu lösen, sie versuchen es gar nicht ernsthaft.

Alles, was den Kollaps hinauszögert, sind die braven Bürger, die unermüdlich weitermachen, was immer ihnen auch zugemutet wird, sind die braven Leute in den Unternehmen, staatlichen Institutionen, den privaten Einrichtungen, die tun, was sie für notwendig halten – altmodisch gesagt: was ihnen ihr Anstand gebietet.

Die Mandarine der Demokratie streben machtversessen und machtvergessen, ohne es zu merken, dem Kollaps ihres Machtgebäudes entgegen. Dieser Prozess kann länger dauern, werden welche einwenden. Aber es wäre auch nicht das erste mal, dass alles plötzlich ganz schnell geht. Ich habe es nach wie vor in der Nase: 2018 ist das Jahr der Lawine.