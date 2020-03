Corona: Ein kurzer Ländervergleich

Am vergangenen Samstag wurden in Spanien Ausgangssperren verhängt. Die Zahlen rechtfertigen diesen Schritt auf den ersten Blick nicht, hat Spanien doch weit weniger Erkrankte als Italien (fast 25.000 Fälle), ist in der Größenordnung (an die 8.000 Erkrankte) näher an Deutschland (gegen 6.000 Fälle). Ein genauerer Blick auf die Statistiken ändert dies jedoch.

Betrachtet man jedoch die Fallzahlen pro hunderttausend Einwohnern, so bietet sich ein ganz anderes Bild. Hier verlaufen Frankreich und Deutschland mehr oder weniger parallel, doch die spanische Linie (rot) steigt seit knapp einer Woche rasant an.

Interessant ist dabei, dass in Spanien schon ähnlich lang wie in Italien Coronafälle bekannt sind: Spanien tritt in der WHO-Statistik zu Corona am 01. Februar mit einem Erkrankten auf. Italien erscheint zum ersten Mal am 31. Januar in der Statistik – mit zwei Fällen. In Italien sind die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona für den 25. Februar verzeichnet. Für Spanien musste die Statistik korrigiert werden. Dort wurden am 6. März die ersten Fälle verzeichnet, doch eine nachträgliche Obduktion ergab, dass schon am 13. Februar ein Mann in Spanien an Corona verstarb.

Doch in Italien breitete sich das Virus rasant aus, während Spanien es lange zurückhalten konnte.

Spanien hat mittlerweile weitgehende Ausgangssperren verhängt. Ein Blick auf eine dritte Graphik zeigt auch warum.

Diese Graphik zeigt die Fall-Kurven für Deutschland, Frankreich und Spanien um fünf Tage vorgezogen. Nimmt man an, dass die Fallzahlen weiterhin ähnlich schnell steigen werden, so ergibt sich ein erschreckendes Bild für Spanien: Bald könnten dort italienische Zustände herrschen. So hat Spanien schon die Fallzahlen pro hunderttausend Einwohner, die den italienischen Zahlen von vor fünf Tagen sehr ähneln. Wenn es ähnlich weitergeht, wird Spanien Italien hier möglicherweise bald überholen. Es gilt zu bedenken: Da das Coronavirus eine Inkubationszeit von mehreren Tagen hat, dauert es mindestens so lange, bis sich Eindämmungs-Maßnahmen wie Ausgangssperren auf die Fallzahlen auswirken.

Interessant ist auch, das Frankreich und Deutschland momentan vergleichsweise parallel verlaufen, wobei Deutschland noch die niedrigsten Fallzahlen pro 100.000 Einwohner hat.