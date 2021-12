Corona-Ausbruch unter vollständig geimpften Passagieren eines Schiffes

Dass eine allgemeine Impfpflicht, also eine in der Folge sehr hohe Impfquote beziehungsweise im Idealfall eine restlose Durchimpfung der Bevölkerung zu einem endgültigen Ende der Corona-Pandemie führen würde, erscheint immer unrealistischer. Auf einem Kreuzfahrtschiff, dessen Besatzung und Passagiere vollständig geimpft sind, wurden laut Presseberichten zwölf Passagiere positiv auf das Virus getestet.

Das Kreuzfahrtschiff Artania hat am Mittwochmorgen den Hafen von Bremerhaven angelaufen. An Bord: zwölf mit Corona infizierte Menschen, wie das zuständige Bremer Gesundheitsressort mitteilte. In der Berliner Boulevard-Zeitung „B.Z.“ heißt es dazu: „Rätselhaft: Das Virus brach aus, obwohl an Bord nur Geimpfte waren.“

Ganz so rätselhaft ist das allerdings nicht, oder jedenfalls nicht besonders überraschend. Seit Wochen schon wurden immer mehr Fälle von vollständig geimpften Corona-Infizierten bekannt. Die Häufigkeit dieser sogenannten „Impfdurchbrüche“ legt eher nahe, von einem Impfversagen zu sprechen.

Das Kreuzfahrtschiff Artania hatte im April 2020, also in der impfstofflosen ersten Welle schon einmal für Nachrichten im Zusammenhang mit Corona gesorgt, als es zu einer Masseninfektion von 79 Besatzungsmitgliedern und Fahrgästen kam. Drei Menschen starben.