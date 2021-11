Berlin: „Demokratieausübung“ nur mit 3G

Der noch amtierende Berliner Senat hat im Rahmen seiner am Mittwoch beschlossenen neuen Corona-Maßnahmen explizit die „Demokratieausübung“ an die 3G-Regel geknüpft. Das meldet der RBB unter Berufung auf eine Senatssprecherin. Das heißt unter anderem: An Demonstrationen dürfen Ungeimpfte nur nach Tests teilnehmen. Da die Tests kostenpflichtig sind, bedeutet das im Endeffekt, dass demokratische Teilhabe für Ungeimpfte teuer wird.

„Demokratieausübung“ ist für Berliner Ungeimpfte dann eines der letzten außerhäuslichen Vergnügen, das – wenn auch nach dem Umweg über den Test – noch offen steht. Kinos, Theater, Gaststätten, Saunen und Thermen sowie Vergnügungsstätten wie Spielhallen oder geschlossene Räume in Freizeitparks sowie Sport in Innenräumen, Fitness- und Tanzstudios, und selbstverständlich auch kosmetische und sexuelle Dienstleistungen stehen ab kommenden Montag in Berlin nur Geimpften und Genesenen offen. Auch der Friseurbesuch ist ungeimpften Berlinern dann nicht mehr gestattet.

Allzu lange Haare könnten in Berlin also künftig zu einer Art Erkennungsmerkmal der Ungeimpften werden. Als Treffpunkt mit der Außenwelt bietet sich neben dem in Berlin äußerst unüblichen Gottesdienstbesuch dann vielleicht noch ein Zoobesuch an – allerdings nur in den Außengehegen. Reptilien, Fische und andere im „Aquarium“ des Zoos gehaltenen Tiere bekommen nur Geimpfte und Genesene zu Gesicht. Der Besuch von Veranstaltungen im Freien ist Ungeimpften nur bei einer Teilnehmerzahl unter 2000 erlaubt. Zu Hertha oder Union darf der ungeimpfte Berliner Fußballfan also nicht, aber vielleicht zum Spiel von VfL Fortuna Marzahn.

Immerhin darf man in Berlin aber sogar ohne Corona-Test noch einkaufen und mit Bus oder U-Bahn fahren. Hier bleibt es bei Maskenpflicht und Abstandsregeln. Ausgenommen von den Maßnahmen sind auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sie können mit einem negativen Testergebnis am öffentlichen Leben teilnehmen. Das gilt ebenso für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.