Baerbock kann ihr Buch nicht retten – Verlag nimmt „Jetzt“ aus dem Handel

Die Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock hat gegenüber dem Verlag Ullstein erklärt, dass eine zeitnahe Überarbeitung ihres Buches „Jetzt“ nicht machbar sei. Das Buch wird darum vom Verlag aus dem Handel genommen. Das berichtet buchreport.de und zitiert Baerbock mit den Worten: „Der Wahlkampf und die nachfolgenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen haben nicht den Raum für die notwendigen Ergänzungsarbeiten gelassen. Es ist absehbar, dass sich dies in den kommenden Monaten nicht ändern wird.“

Das heißt wohl in klarere Worte übersetzt: Das Buch, dem zahlreiche Plagiate nachgewiesen wurden, ist nicht zu retten. Im Juni hatte der Ullstein-Verlag noch angekündigt: „In Absprache mit der Autorin werden wir in einer möglichen nächsten Auflage sowie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im E-Book zusätzliche Quellenangaben im Buch ergänzen, so wie es unseren Standards bei Nachauflagen grundsätzlich entspricht – aus Gründen der Transparenz auch unabhängig von der rechtlich zulässigen Übernahme von Passagen aus Public Domains.“