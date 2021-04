Anschlag auf „umstrittene“ Buchhandlung in Dresden

Auf das Buchhaus Loschwitz der Buchhändlerin Susanne Dagen in Dresden-Loschwitz verübten bisher unbekannte Täter in der Nacht von 18. zum 19. April einen Anschlag. Sie schlugen die Scheibe der Buchhandlung ein und brachten im Verkaufsraum einen Buttersäure-Cocktail zur Explosion. Der Sachschaden ist hoch, viele beschädigte Bücher lassen sich nicht mehr verkaufen. Susanne Dagen hatte in ihrer Bücherreihe „Exil“ Autorin Monika Maron und die Autoren Uwe Tellkamp und Jörg Bernig verlegt.

In ihrer Buchhandlung fanden Lesungen und Diskussionsabende mit diesen und anderen von vielen Medien als „umstritten“ abgestempelten Autoren statt. In den Jahren 2015 und 2016 wurde sie von dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie besonders herausragende Buchhandlungen ausgezeichnet. Im Jahr 2017 initiierte Dagen die „Charta 2017“ aus Protest gegen mehrere linksradikale Angriffe auf Messestände von Verlagen während der Frankfurter Buchmesse im gleichen Jahr. Obwohl die Buchhändlerin weder an einer Pegida-Demonstration in Dresden teilnahm noch Pegida-Mitglied ist, wurde sie von zahlreichen Medien immer wieder als „pegida-nah“ etikettiert. Eine Zeitung dichtete ihr an, für die AfD in einem Dresdner Ortschaftsrat und in der Dresdner Stadtverordnetenversammlung zu sitzen. Tatsächlich vertritt sie dort Mandate der Freien Wähler.

Zu den wenigen Bundespolitikern, die den Anschlag klar verurteilten, gehört der stellvertretende Unions-Bundestagsfraktionsvorsitzende Arnold Vaatz. „Ziel und Durchführung dieses feigen Anschlags legen die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um die Handschrift linksradikaler Gruppen handelt“, so Vaatz, „also um ein weiteres herausragendes Ergebnis des Kampfes gegen rechts“. Und weiter: „Dies ist offenbar die Art, wie sich Linke den Austausch von Argumenten vorstellen.“ Der Unionspolitiker stellt die frage: „Inwieweit werden die dafür Zuständigen überhaupt bereit sein, in solchen Fällen bedrohte Personen und Institutionen unter Einsatz des staatlichen Gewaltmonopols zu schützen?“