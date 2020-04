5.400 Euro für Schlauchbootflucht zurück nach Marokko

Um der Corona-Pandemie in Spanien zu entkommen, flohen rund 100 illegal eingewanderte Marokkaner per Schlepper mit zwei Schlauchbooten in ihr Heimatland zurück, meldet n-tv unter Berufung auf die spanische Zeitung El País : Preis pro Passagier 5.400 Euro.

Dem Bericht nach nehmen Schlepper für die Tour in die umgekehrte Richtung hingegen zwischen 400 und 1.000 Euro pro Person.

El País weiß von einem internen Bericht der EU-Kommission, wonach die Mafia in „extremer Flexibilität“ nun auch die Rückreise anbiete, da viele zumeist illegal eingereiste Marokkaner vor der Covid-19-Epidemie und der in Spanien strengen Ausgangssperre fliehen wollten. Auch der Beginn des Fastenmonats Ramadan könnte für viele ein Grund sein, zurück in die Heimat zu wollen.