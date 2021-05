Tichys Ausblick – die neue Talkshow bei tv.berlin

In der ersten Sendung von "Tichys Ausblick" sind Hans-Georg Maaßen und Uwe Steimle zu Gast, zudem sind Chaim Noll und Benjamin Weinthal aus Israel zugeschaltet und sprechen zum Thema: "Terror gegen Israel - Antisemitismus in Deutschland". Ein jüdischer Unternehmer berichtet von antisemitischer Gewalt, die in diesem Land mittlerweile wieder alltäglich ist.