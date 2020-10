Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Wir haben einen neuen Prominenten auf dem Bildschirm. Den Kopf der Brexitbewegung und EU-Menetekel Nigel Farage. Allerdings nicht als Interviewten, sondern als Interviewer: In einem ganz besonderen Zusammentreffen unterhält er sich mit unserem englischen Erfolgsautor Douglas Murray. Ein unversöhnliches Streitgepräch war in dieser Konstellation nicht zu erwarten. Man hört aber Gedanken und Schlussfolgerungen zur momentanen Lage in der westlichen Welt, die man in dieser Klarheit nur sehr selten zu hören bekommt. Es geht um die umstürzlerische gesellschaftliche Atmosphäre, die Douglas in seinem Buch so eindringlich beschreibt: Um die Herrschaft der Minderheiten, den Anteil der Politik, der Geschäftswelt und des Erziehungswesens daran – und darum, was man tun sollte, im sich von diesen Entwicklungen nicht unterkriegen zu lassen.

