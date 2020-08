Berlin-Demo: Durch Geisel unabsagbar

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Berlin hat in einem aufsehenerregenden Beschluss die Corona-Demonstration am kommenden Samstag verboten. Was jetzt, wenn Ticket und Hotel längst gebucht sind für ein Demo-Wochenende in der Hauptstadt? Einfach verfallen lassen, weil der Berliner Innensenator Andreas Geisel nur Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger fürchtet? Dabei ist doch die Hauptstadt immer eine Reise wert und bietet viele Möglichkeiten mal so richtig auf den Putz zu hauen.

Demonstration verboten, Gegendemonstration erlaubt, und Verbot damit begründet, dass dem Berliner Senat die ganze Richtung nicht paßt: Oder sucht sich das Virus seine Opfer nach Parteibuch aus – vermeidet BLM-Demonstranten und springt bürgerliche Demonstranten umso entschiedener an? Achim Winter und Roland Tichy mit Tipps für ein gelungenes Berlin-Wochenende, auch wenn die ursprüngliche Demo verboten bleibt.

