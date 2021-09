Der TE-Wecker am 02. September 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Die Themen im TE-Wecker: Tschechien will Deutschland bei der Energiewende helfen. Der Streit um das Denunziantenportal des grünen baden-württembergischen Finanzministers Bayaz tobt weiter. Viel zu teuer FFP2-Masken eingekauft – keine strafbare Handlungen des bayerischen Gesundheitsministeriums, Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Mitarbeiter ein. Dänemark hebt die Corona-Maßnahmen auf. In Thüringen steht die AfD nach einer aktuellen Meinungsumfrage auf Platz 1 vor der SPD. Wahlrechtsreform in Texas: Weniger Briefwahlen.

Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig einschalten.

Und: Empfehlen Sie uns gerne weiter!