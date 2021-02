Die Heilige Luisa und die Sünde des Hochmuts

Auf der Homepage der Gemeinde des Berliner Doms heißt es: „Die Geschichte der Berliner Domgemeinde ist so wechselvoll wie die des Domgebäudes.“ Das stimmt, denn gerade hier kann man studieren, wie schädlich das Bündnis von Thron und Altar für die evangelische Kirche war. Wäre es da nicht geboten, dass diese Gemeinde eine besondere Distanz zur Politik wahrt und sich nicht politisch vereinnahmen lässt?

Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Gerade hier wird das Bündnis zwischen Kanzel und Kanzleramt zelebriert, gerade hier neigt man den neuen Ideologien willfährig und phrasenverliebt zu. Wird aus dem Berliner Dom nun ein neuheidnischer Tempel, indem man aus Ermangelung der Heiligen Greta die Heilige Luisa anbetet?

Die Berliner Domgemeinde hat sich vorgenommen „sechs Sonntage lang“ mit „namhaften Gastprediger:innen und Kanzelredner:innen jeweils in Abendgottesdiensten der Frage nach einer sinnvollen Zukunft“ nachzugehen, wie evangelsich.de berichtet. Als namhafteste aller namenhaften „Kanzelredner:innen“ wird am 28. Februar Luisa Neubauer „über die Sorgen und Ängste der jungen Generation vor dem Klimawandel“ predigen.

Die Meldung von evangelisch.de ist schlicht falsch, denn sie setzt voraus, dass sich die junge Generation vor dem Klimawandel fürchtet. Tut sie das? Wer ist überhaupt die „junge Generation?“ Die Luisa-Jugend? Ich jedenfalls habe die junge Generation in der letzten Woche beim Skifahren oder Rodeln gesehen. Bei der Freude über den Schnee und ohne Angst vor Neubauers Bußpredigten mit Klimawandelfolklore und apokalyptischem Geplänkel. Luisa Neubauer kann gern über die Anhänger ihrer Sekte sprechen, wer es hören will, soll es hören, doch nicht über die ganze junge Generation – was für eine Anmaßung!

Niemand kann und sollte Frau Neubauer verwehren, daran zu glauben, woran sie glauben will. Es ist ihr gutes Recht, für ihren neuheidnischen Aberglauben zu werben, in den psychedelischen Welten der Klimaapokalyptik abzuhotten und von einem Systemwandel zu träumen, der zu einer neuen totalitären Ordnung führt. Die eigentliche Frage lautet jedoch, ob die evangelische Kirche selbst die bescheidenen Restbestände christlichen Glaubens, über die sie noch zu verfügen schien, inzwischen aufgegeben hat, so dass sie reflexionsfrei vor einer Ideologie demütig auf die Knie fällt?

Aber die Berliner Domgemeinde ist selbst zum politischen Aktivisten geworden, der meint, den Christen vorschreiben zu dürfen, dass „es so, wie es war, nicht wieder werden wird und in mancherlei Hinsicht auch nicht darf.“ Vollmundig behaupten die Berliner-Politpopen auf ihrer Website: „Politik und Wirtschaft, Kultur und Religion, alle Bereiche des Lebens stehen vor der Herausforderung, die Zukunft neu zu denken.“

Und sie schmeicheln sich, kritisch und mutig zu sein. Sie sind weder kritisch, noch mutig, sie treiben den Glauben aus und frönen den Banalitäten des Mainstreams. Kritisch wären sie, wenn sie mit der grünen Politisierung der evangelischen Kirche brechen würden. Mutig, wenn sie zum Glauben zurückfänden. Aber es geht auch nicht um den Glauben, sondern „um prominente Prediger und Kanzelredner:innen“, als ob Gott des prominenten Mundes bedürftig sei. Bedürftig des prominenten Mundes ist lediglich die Eitelkeit des Kirchenvorstandes der Gemeinde. Prominent zu sein, heißt, bekannt, mainstreamig und politisch korrekt zu sein. Doch Gott ist kein „Promi“, sein Wort kein Regenbogenpressengeplauder.

Gerade in der Fastenzeit sollten wir uns der Sünden enthalten, doch stattdessen macht die Domgemeinde die Fastenzeit zum Fasching der Superbia, die eine Todsünde ist und dem Laster des Hochmuts, des Stolzes und der Eitelkeit frönt.

Einer wird bei diesen Fastenpredigten mit Sicherheit nicht anwesend sein: der Heilige Geist. Aber der hat als alter weißer Mann ohnehin Hausverbot.