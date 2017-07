119 deutsche Todesopfer durch islamisch motivierte Attentate

Der Messer-Angreifer im ägyptischen Badeort Hurghada soll mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbunden sein. Der Täter habe mit den Extremisten über das Internet in Kontakt gestanden und von ihnen den Auftrag erhalten, Ausländer anzugreifen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag. Der festgenommene Angreifer ist demnach ein 28 Jahre alter Uni-Absolvent aus dem Norden Ägyptens.

An einem Hotelstrand hatte der Angreifer, in dem bei ausländischen Touristen beliebten Badeort, zwei deutsche Frauen mit einem Messer getötet sowie vier weitere Menschen verletzt. Er wurde festgenommen und zu weiteren Vernehmungen nach Kairo gebracht.

Dem Manager eines betroffenen Hotels zufolge, wollte der Angreifer noch mehr Menschen attackieren. Nach der Flucht von dem Strand habe der Mann auch im benachbarten Hotel „El Palacio“ nach Gästen gestochen, sagte der Manager des Gästehauses, Khaled Taha. Damit erhöht sich die Zahl deutscher Staatsangehöriger, die Opfer islamischer Anschläge wurden, auf bis zu 119; in 7 Fällen von Morden im Jemen und Kenia konnte die Verbindung zu islamischen Terrorgruppen noch nicht endgültig bestätigt werden, gilt aber als wahrscheinlich.

Nicht mitgezählt wurden bei dieser Zahl Ausländer, die in Deutschland Opfer islamisch motivierten Terrors wurden; allein bei dem Weihnachtsmarkt-Mord in Berlin waren dies 5 Tote anderer Nationalität. Ebenfalls unberücksichtigt blieb der Einsatz in Afghanistan.

Deutsche Opfer des islamischen Terrorismus

Beim deutschen Afghanistan-Einsatz kamen bisher 38 Soldaten und 3 Polizisten durch Feindbeschuss ums Leben.

Quelle: Lukas Mihr/Tichys Einblick, eigene Berechnung