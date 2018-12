Zuwanderer prügeln wahllos und brutal auf Amberger Bürger ein

Vier wahllos um sich prügelnde, schlagende und tretende Zuwanderer haben im bayrischen Amberg am frühen Samstagabend die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Die Polizei berichtete später, es hätten sich erschreckende Szenen abgespielt, als Bürger versuchten, den vier Schlägern zu entkommen, als einige eingeholt, „teilweise zu Boden geschleudert, geprügelt und getreten (wurden), bevor sich das Quartett weiter Richtung Altstadt bewegte.“

Amberg hat kaum mehr als 40.000 Einwohner. Das touristische Plus der etwa 60 Kilometer östlich von Nürnberg gelegenen Stadt ist eine der europaweit besterhaltenen mittelalterlichen Stadtanlagen. Die CSU hat hier bei der Stadtratswahl 2014 um die 46 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Bei der Bundestagswahl allerdings waren es schon satte zehn Prozent weniger. Die Amberger reagieren also sensible auf Veränderungen?

Aber sie reagieren nicht hilflos. Als 2016 die ersten 766 Zuwanderer zu ihnen kamen, wurde schnell zusätzlicher Raum geschaffen, als man u.a. ein ehemaliges Bundeswehrkrankenhaus ausbaute, um Wohnkapazitäten zu schaffen. Weiter kümmern sich etliche Organisationen um die Integration dieser Migranten. Die Caritas beispielsweise gründete eigens einen „Arbeitskreis Flüchtlinge“ mit Angeboten wie Hilfestellungen beim Ausfüllen von Formularen bis hin zu Fahrradkursen für Frauen.

Die Caritas-Beraterinnen Anna, Sylvia und Irina werben bis heute um weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im „Arbeitskreis Flüchtlinge“. Die Bereitschaft dafür dürfte allerdings gerade deutlich gesunken sein. Denn das mittelalterliche Kleinod nahe Nürnberg ist in die Schlagzeilen geraten, weil so kurz vor Jahresende 2018 ein Gewaltexzess die beschauliche Gemeinde erschüttert, einer, wie man ihn in Berlin oder einer anderen deutschen Großstadt heute wohl viel eher erwarten würde, aber nicht in Amberg. Die Mittelbayrische Zeitung schreibt zu dem Vorfall:

„Vier Männer, die zum Teil vor der Tat schon polizeilich in Erscheinung getreten waren, zogen am Samstagabend prügelnd durch das Viertel rund um den Bahnhof. Die 17- bis 19-jährigen Asylbewerber schlugen und stiefelten offenbar wahllos jeden, der ihnen über den Weg lief.“

Polizeihauptkommissar Reinhold Koch zählte bereits zwölf Verletzte Opfer im Alter zwischen 16 und 42 Jahren. Weitere könnten noch dazu kommen, wenn sich erst alle Betroffenen gemeldet haben. „Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus, ein 17-Jähriger lag am Sonntagabend noch mit Kopfwunde in einer Klinik.“

Der CSU-Oberbürgermeister der Stadt, Michael Cerny, macht sich offenbar Sorgen um empörte Reaktionen seiner Amberger, wenn er per Facebook meint, zunächst darauf hinweisen zu müssen, dass man diesen Fall nicht verallgemeinern dürfe: „Es darf natürlich nicht verallgemeinert werden, in der Gänze haben diese Idioten aber auch den friedlichen und engagierten Asylbewerbern einen Bärendienst erwiesen.“

Was sind „engagierte“ Asylbewerber? Solche Zuwanderer, die schon alleine deshalb positiv auffallen, weil sie das Selbstverständlichste überhaupt erledigen, wenn sie sich integrieren wollen? Oder etwa solche, die in ihrer Freizeit gratis die Straßen fegen und sich sonstwie ehrenamtlich engagieren?

Schnell erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht gegen die Täter Haftbefehle wegen Fluchtgefahr. Die Polizei hatte die vier angeblich 17- bis 19-Jährigen Asylbewerber verschiedener Nationalitäten dann gegen 21 Uhr festgenommen. Zwei von ihnen sind aktuell ohne festen Wohnsitz. Die Männer sollen betrunken gewesen sein.

Der Focus bittet heute im Namen der Amberger Polizei um Mithilfe: „Die Beamten suchen nun nach weiteren Zeugen und weiteren möglichen Geschädigten. Wer Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Polizeiinspektion Amberg in Verbindung setzen.“