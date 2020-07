Würde Trump eine Wahlniederlage nicht anerkennen?

Der Medientenor war wieder einmal einheitlich: Donald Trump habe gesagt oder angedeutet, er würde einen Wahlsieg von Joe Biden nicht anerkennen. Etliche Kommentare konstatierten das denn auch gleich als Trumps – notabene falsche – Haltung zur Demokratie

Quelle der Trump-Äußerungen ist ein Interview des Präsidenten und Kandidaten mit Chris Wallace auf Fox News Sunday. Wer sich dieses Gespräch anschaut, hat ein Beispiel für den Unterschied zwischen dem Verhältnis von Medien und Politik in den USA und Westeuropa. Fox ist der einzige Sender, der Trump nicht bekämpft. Aber die Härte, mit der Wallace den interviewten Trump fragt, insistiert und nachhakt, widerfährt einer Angela Merkel in deutschen Medien nie.

Hier die von Fox selbst niedergeschriebene Fassung des Interview-Teils, um den es geht:

»Asked about the possibility of losing, however, Trump noted that he does not handle losing well, and may not handle it well if it happens in November.

“I’m not a good loser. I don’t like to lose,” he said. “I don’t lose too often. I don’t like to lose.”

When asked if he is gracious, Trump said, „You don’t know until you see. It depends.” He then claimed that mail-in voting, which Democrats have pushed as a response to the coronavirus pandemic, “is going to rig the election.”

Asked if this means that he will not accept the election results, Trump said, “No. I have to see.”

Asked again if he would accept the results, Trump said, “No, I’m not going to just say yes. I’m not going to say no, and I didn’t last time either.”«

Trump stellt in den Raum, was jeder Kenner in den USA wie in Deutschland weiß: mit Briefwahlen sind Wahlen leicht zu manipulieren.

Die folgenden Worte sind entscheidend:

Gefragt ob dies bedeutet, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennen wird, sagte Trump: Nein, erst einmal muss ich es sehen.

Noch einmal gefragt: Nein, ich sage nicht einfach ja. Ich sage nicht nein, das habe ich letztes mal auch nicht getan.

Alles zusammen genommen: Die Wiedergabe der Antworten von Trump in den Zeitgeist-Medien ist falsch.