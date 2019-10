Windindustrie: Die Zerstörung der Heimat – die Uckermark

Im Nordosten Deutschlands liegt mit der Uckermark ein historisches und landschaftlich einmaliges Gebiet. Größtenteils in der Mark Brandenburg, kleineren Teils in Vorpommern gelegen, zieht das eiszeitlich geprägte hügelige Land seit je her Ruhe suchende Touristen und Naturliebhaber an.

Viele eingestreute Seen und die Flüsse Oder, Welse, Randow, Finow und Havel sind Lebensraum einer reichen Flora und Fauna. Die dünne Besiedlung ist Vorteil und Nachteil zugleich. Ruhesuchende Berliner, die sich hier niederlassen, ebenso wie Stettiner, die den hohen Mieten ihrer Stadt entkommen wollen, verhindern weitere Entvölkerung. Dennoch ist genug Platz, den die Windindustrie auf ihre Weise nutzt und das verstärkt tun will.

Dagegen regt sich Widerstand. Seit vielen Jahren kämpft die kleine Gemeinde Crussow bei Angermünde einen ungleichen Kampf. Die Weite und Erhabenheit der uckermärkischen Landschaft soll weiter zerstört werden zugunsten einer nicht nachhaltigen Stromerzeugung. Rücksichten auf Mensch und Tier – Fehlanzeige.

Tichys Einblick dokumentiert die zur Vernichtung freigegebene Schönheit. Sie haben in Ihrer Umgebung selbst Bilder gemacht? Senden Sie Ihre Bilder bitte mit genauer Ortsangabe und Windanlagen-Vorhaben an: redaktion@tichyseinblick.de

Parstein, Uckermark, Mürow, Güstrow Richtung Prenzlau, Henriettenhof, Crussow, Bauernsee, Allee

