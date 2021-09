Tichys Einblick 10-2021: Politik gegen Deutschland

Die neue Ausgabe 10-2021 von ‚Tichys Einblick‘ jetzt im Handel oder direkt als PDF erhältlich.

Titel: Politik gegen Deutschland



Das Land steckt in der Sackgasse – Wahlkampf in Wolkenkuckucksheim: Die Kanzlerkandidaten von SPD, CDU und Grünen schwindeln sich an der Realität vorbei. Ihre Aussagen im Faktencheck zeigen: Sie wollen weitermachen wie bisher, statt erkennbare Fehler zu korrigieren

Weitere Themen:

Politik

Gottlob hatte er schon oft recht – Gönnen wir uns ein wenig Optimismus und hoffen mit dem Ex-CSUPolitiker Peter Gauweiler, „dass der EU-Zentralstaat letztendlich nicht kommen wird“. Trotz „historischer Dummköpfe“

Inflation beginnt im Kopf – Preisschocks gefährden den Aufschwung. EZB und Regierung sehen ein vorübergehendes Phänomen. Wenn sie irren und sich die Inflationserwartungen verfestigen, wird es zum Handeln zu spät sein

Thors neuer Hammer – Der als Tabubrecher verfemte Thor Kunkel liefert mit „Die Geschichte einer hochsensiblen Familie“ eine beißende Satire über das grüne Welterziehermilieu

