Söders Rückzieher: Ungeimpfte Kinder werden doch nicht ausgesperrt

Der Hardliner gibt sich nun doch etwas weicher – zumindest Jugendlichen gegenüber und zumindest bis zum 31. Dezember. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte Medienberichten zufolge nach einer Sitzung seines Kabinetts heute: „Für eine Übergangsfrist kann man mit Schultests zu nachmittäglichem Sport oder Theatergruppen gehen.“ Schüler werden also Geimpften gleichgestellt. Die Erleichterung gilt allerdings nicht für den Besuch von Stadien, Konzerten oder Clubs.

Zunächst hatte es geheißen, dass die 2G-Regel in Bayern, wonach nur noch Geimpfte und Genesene, aber nicht ungeimpfte Getestete öffentliche Freizeit-, Kultur- und Sportangebote besuchen dürfen, auch für Minderjährige ab 12 Jahren gilt.

Weiter gilt aber, dass in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten alle Arbeitnehmer einen 3G-Nachweis haben, also auch ein negativer Test ist möglich. Und Schüler werden wieder verpflichtend Atemmasken im Unterricht tragen müssen. In Geschäften und Gebäuden müssen Erwachsene wieder FFP2-Masken tragen.

Und Söder kündigte auch harte Polizeikontrollen an: „Wir werden eine massive Erhöhung der Kontrollen vornehmen. Die Polizei wird direkte Strafen aussprechen und auch Schließungen veranlassen.“