„Sicher” Union wählen wollen 21 Prozent (INSA)

Im ersten Quartal des Jahres bewegte sich der demoskopische Befund für die Union bei emnid zwischen 31 und 29 Prozent, im zweiten Quartal zwischen 31 und 25. Seit Ende Juni stagniert die Union bei 26 Prozent. Der aktuelle Stand bestätigt einmal mehr:

die Grünen haben die SPD abgelöst

FDP und Die Linke schmelzen langsam, aber kontinuierlich ab

die AfD hat demoskopisch stabil um die 13 Prozent

für Regierungsmehrheiten braucht es drei Fraktionen

Die Potential-Analyse von INSA bietet mit Stand 8. Juli die interessante Information, wie stabil die Antworten auf die Sonntagsfrage sind:

„Sicher” wollen wählen: Union 21 Prozent, Grüne 15 %, AfD 10 % und SPD 9 %. FDP und Die Linke könnten am Wahltag an der magischen Grenze von 5 Prozent scheitern. Denn nur je 5 Prozent der Befragten erklären, sicher FDP und Die Linke wählen zu wollen. Im nächsten Bundestag sind also vier Fraktionen statt sechs möglich.