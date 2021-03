Schweden: Mehrere Verletzte bei mutmaßlicher Terrortat

In der Kleinstadt Vetlanda in Schweden hat ein Angreifer acht Menschen verletzt. Er wurde daraufhin am Nachmittag im Zusammenhang mit seiner Festnahme von der Polizei angeschossen und ins Krankenhaus gebracht. Das Gewaltverbrechen werde mittlerweile als mutmaßliche Terrortat eingestuft, teilte die schwedische Polizei am Mittwochabend mit. Zunächst war wegen versuchten Mordes ermittelt worden.

Auf ein Terrormotiv deuten, wie die Polizeichefin der Region Jönköping, Malena Grann laut Presseberichten sagte, bestimmte Details hin, die sie jedoch nicht genauer nennen könne. Es gebe keine Anzeichen für weitere Täter. Zur Nationalität des Angreifers machten die Behörden keine Angaben. Auch zu anderen Einzelheiten der Tat gibt es kaum Informationen: Von einem Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren, der aus der Gegend stammt ist die Rede. Offenbar hat er an fünf verschiedenen Orten mit einer Stichwaffe angegriffen. Um was für eine Waffe es sich handelte, gab die Polizei noch nicht bekannt.