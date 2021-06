Sachsen-Anhalt: So stehen die Wetten unter den TE-Lesern

Die an der TE-Wahlwette teilnehmenden Leser sehen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die CDU des regierenden Ministerpräsidenten Reiner Haseloff bei nicht einmal 25 Prozent. Die AfD, die zuletzt in einigen Umfragen sogar knapp über der CDU gelegen hatte, sehen die TE-Leser bei rund 27 Prozent. Als dritte Partei mit einem zweistelligen Ergebnis sehen die TE-Leser die Linke. Die Grünen werden zwar stärker als vor vier jähren, aber noch knapp unter 10 Prozent gesehen – auf gleicher Höhe mit der SPD und wenig stärker als die FDP.

Kurz vor Annahmeschluss um 17 Uhr war die durchschnittliche Bewertung wie folgt:

TE hat bereits mehrfach Wahlwetten durchgeführt, die dem tatsächlichen Ergebnis sehr nahe kamen. Die neutrale Erwartung derjenigen, die wetten und damit gewinnen wollen, kann zuverlässiger sein als Antworten auf anrufende Interviewer. Die Wette ist noch bis genau 17:35 Uhr möglich.

Das endgültige Wettergebnis wird bis einschließlich Montag, den 07.06.2021, veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Roland Tichys Tante Mizzi aus Verzy

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl