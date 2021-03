“Randale-Mob”: Medien framen Kasseler Demo zum Gewalt-Protest

Nach der Kundgebung in Kassel beginnt offenbar eine Medienkampagne. Presseorgane nehmen die Verfehlungen von Einzelnen zum Anlass, um die ganze Kundgebung zum Gewalt-Protest zu stilisieren. Die Bild titelte etwa “Polizei stoppt Randale-Mob in Kassel” und schrieb von “massiven Auseinandersetzungen”. Laut dem Tagesspiegel sei die Veranstaltung “eskaliert” und Querdenker seien auf die Polizei “losgegangen”. Auch der Focus empörte sich über “massive Ausschreitungen”.

Eine Mitteilung der Polizei zeichnet indes ein differenzierteres Bild. Demnach seien die allermeisten der 20.000 Teilnehmer friedlich gewesen. Die Maßnahmen-Kritiker kamen “augenscheinlich überwiegend aus dem bürgerlichen Spektrum und zeigten insgesamt eher keine erkennbare Tendenz zu gewalttätigen Aktionen”, heißt es. Nach einer vorläufigen Schätzung vom Samstagabend gab es “rund ein Dutzend Festnahmen, überwiegend wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruchs”. Außerdem stellt die Polizei fest, dass nach derzeitigem Kenntnisstand bei allen Beteiligten “keine ernsthaften Verletzungen” bekannt seien.

Auch Martin Heipertz berichtete gegenüber Tichys Einblick, er habe auf der Schwanenwiese und dem Friedrichsplatz eine “friedliche Versammlungen” beobachtet. “Das waren Bürger aus der Mitte der Gesellschaft – Familien mit Kindern und Hund, Lehrer und teils auch Esoteriker”, sagte das langjährige CDU-Mitglied, der einer der Redner der Kundgebung war. Die Veranstaltung auf der Schwanenwiese – dem Hauptkundgebungsort – sei “durchweg harmonisch” zwischen der Polizei und den Teilnehmer verlaufen.

Indes gehen die Medien inzwischen auch die Polizei an. Die habe nicht energisch genug durchgegriffen, heißt es. Günter Rudolph, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, empörte sich, dass viele Teilnehmer ohne Maske durch die Innenstadt gezogen seien. Das sei “ein absolut unverständliches Zurückweichen des Staates”, sagte er laut der Hessenschau. Die Polizei erklärte dazu, dass ein härteres Durchgreifen unverhältnismäßig gewesen wäre. Die Beamten hätten zur “Anwendung von Zwangsmitteln” greifen müssen und somit eine “nicht unerhebliche Anzahl von Verletzten” in Kauf nehmen müssen, steht in der Mitteilung.

Außerdem hätten sich Polizisten mit den Teilnehmern solidarisiert, kritisieren diverse Presseorgane. Etwa zeigt ein Video, wie die Polizei eine Fahrradblockade von Gegendemonstranten mit Gewalt auflöst. Laut der Hessenschau kündigte der Thüringer Innenminister Konsequenzen an. “Auch mir stellen sich aufgrund der Bilder drängende Fragen. Ich werde nicht zögern, die Abgeordneten des Innenausschusses umfassend zu informieren”, sagte Georg Maier von der SPD. Den Angaben zufolge sind auf dem Video Thüringer Polizisten zu sehen. Auch die Polizei Nordhessen kündigte auf Twitter an, die Solidaritätsbekundungen “intensiv aufarbeiten” zu wollen.