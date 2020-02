Kramp-Karrenbauer gibt auf und lässt Distanzierung zu Merkel erkennen

Aus ein paar Zitaten von Annegret Kramp-Karrenbauer lässt sich ablesen, dass der Streit innerhalb der CDU nun von der Jungen Union in Gotha bis ins CDU-Präsidium in Berlin reicht.

Auf tagesschau.de steht, Kramp-Karrenbauer wolle „zum Sommer den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Parteivorsitz abgeben“.

Es findet sich dort aber auch das: »Im Präsidium habe Kramp-Karrenbauer gesagt, dass es „ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken“ gebe. Sie sei „strikt gegen eine Zusammenarbeit mit AfD und Linke“, habe Kramp-Karrenbauer erklärt.«

Ich deute das als Distanzierung der noch amtierenden CDU-Vorsitzenden von der Kanzlerin, welche ja will, dass die CDU in Thüringen den Linken-Vorsitzenden Ramelow zun Ministerpräsidenten wählt.

Es sieht ganz so aus, als hätte Merkel die Zerreissprobe in der CDU nun unausweichlich gemacht, als sie in Afrika den Satz von sich gab: „Kommunisten unter freiheitlichen Bedingungen sind auch nicht mehr die Kommunisten, die sie einmal waren.“