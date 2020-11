Im INSA-Trend fiel die Bundesregierung zuletzt rapide ab. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind mehr Bundesbürger mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden als zufrieden. Nur noch 36 Prozent der am 26. Oktober vom Umfrageinstitut INSA-Consulere repräsentativ Befragten sind „mit der bisherigen Arbeit der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD … zufrieden“.

Quelle: INSA-Meinungstrend

In vielen europäischen Staaten stiegen die Umfragewerte der amtierenden Regierung zum Anfang von Corona stark an – dieser Bonus brachte hierzulande vor allem die CDU scheinbar zurück in alte Zeiten. Dieser Effekt scheint nun langsam aber sicher zu verfliegen. Der neue Lockdown trifft die Bevölkerung hart, die Zustimmung für weitere scharfe Maßnahmen ist augenscheinlich weitaus geringer als noch im Frühjahr.