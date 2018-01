Heiko Maas und die Meinungsfreiheit, anno domini

Wer diesen Tweet aus dem Jahr 2010 löschte, Heiko Maas oder Twitter, wissen wir nicht. Wir blenden zurück auf frühere Twitter-Jahre von Maas und zeigen ein – höflich formuliert – Bild von erstaunlicher Beliebigkeit.

4. Januar 2018 (via @FAZ_Politik): "Justizminister #Maas verteidigt das Löschen von Hassbotschaften" https://t.co/JFpXISX8uq 6. Januar 2018: Der diesem Tweet als Screenshot angehängte Tweet von Justizminister #Maas wurde gelöscht. pic.twitter.com/dz7cejIalp — Prof. Dr. Diringer (@Arnd_Diringer) January 6, 2018

Damals verschrieben oder später vergessen? Bitte wählen Sie. Vielleicht meint Maas auch Beliebigkeit, wenn er Meinungsfreiheit sagt.

Wikileaks-Im Zweifel für die Meinungsfreiheit! Auf den Punkt gebracht: http://bit.ly/eCBlyB — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 9, 2010

Dass Maas nicht mehr vom „Kachelmann-Müll jetzt nichts mehr sehen, hören, lesen“ will“, bezieht sich wohl auf alles, was ihm nicht passt, daher NetzDG.

Schluss, Aus, Ende! Ich will von dem Kachelmann-Müll jetzt nichts mehr sehen, hören, lesen! — Heiko Maas (@HeikoMaas) May 31, 2011

Dezember 2010: Maas der Klimaleugner? Oh, oh, oh, wenn das mal nur die Öko-Religiösen nicht gemerkt haben.

Nach erneutem exzessiven Schneeschippen frage ich mich, was eigentlich aus der Erderwärmung, etc. geworden ist? — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 25, 2010

Ob Maas das vergessen hat, als sich die Stimmen gegen das NetzDG erhoben? Ist er selbst ein Opfer seines NetzDG’s (siehe oben, Tweet gelöscht).

Vorratsdatenspeicherung – VDS

„Ich lege keinen Gesetzesentwurf vor, bevor der Europäische Gerichtshof endgültig geurteilt hat, ob die Richtlinie die Rechte der EU-Bürger verletzt oder nicht“, sagte Maas im Gespräch mit dem SPIEGEL und blockierte zum Ärger der CDU- und etlicher SPD-Landesinnenminister den Weitergang des Gesetzesvorhabens.

Legendär Maasens Kehrtwende.

Zuerst:

#VDS lehne ich entschieden ab – verstößt gg Recht auf Privatheit u Datenschutz. Kein deutsches Gesetz u keine EU-RL! http://t.co/TOnbqi2vST — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 15, 2014

Dann:

Vom Gegner der Vorratsdatenspeicherung zum Vorkämpfer des NetzDG. Heiko Maas, oh weh.